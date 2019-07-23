Під час зйомок «Форсажу» дублер Віна Дизеля упав з висоти на голову

Аня Мартинюк 23 липня 2019, 11:39

Трагедія на знімальному майданчику фільму «Форсаж». Відомий каскадер Джо Уоттс зірвався з висоти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 липня, стало відомо про інцидент з дублером актора Віна Дизеля Джо Уоттса. Вчора, 22 липня, він зірвався з 10-метрової висоти під час зйомок чергової частини «Форсаж» прямо на голову. Інцидент трапився у студії Warner Brothers у Великобританії.

Каскадера ввели в індуковану кому. За його життя борються лікарі. За словами джерела, знайомого з ситуацією, Він Дізель почав ридати, дивлячись, як його каскадер падає.

Довідка: Джо Уоттс - британський каскадер, який працював над серією голлівудських блокбастерів, включаючи «Гра престолів», «Спайдермен» та інші. Він також виконував трюки у фільмах «Агент Джонні Інгліш», «Місія неможлива», «Хітмен».