Попри більшість у парламенті «Слуга народу» підтримує ідею створення коаліції – Янченко

Аня Мартинюк 23 липня 2019, 10:54

Галина Янченко заявила, що попри те, що «Слуга народу» може самостійно приймати рішення у ВРУ, партія все ж працювати над коаліційною угодою.

Новину передає «Преса України».

П’ятий номер у списку партії «Слуга народу» Галина Янченко прокоментувала свіжі дані з ЦВК. Як відомо, після опрацювання 93% бюлетенів стало відомо, що «Слуга народу» матиме більшість у парламенті.

«З одного боку, ми дійсно маємо більшість, якою можна приймати рішення, з іншого боку, ми зацікавлені в тому, щоб і надалі консолідувати суспільство, і щоб фактично ті рішення, які будуть прийматися Верховною Радою, представляли як можна більшу кількість українських виборців, тому ми не відмовляємося від переговорів, не відмовляємося від коаліції, і це теж абсолютно один з можливих сценаріїв», - зазначила вона.

За її словами, партія продовжує працювати над коаліційною угодою. Як повідомлялось раніше, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що не виключає об'єднання з партіями «Слуга Народу» та «Голос».