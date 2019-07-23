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Галина Янченко заявила, що попри те, що «Слуга народу» може самостійно приймати рішення у ВРУ, партія все ж працювати над коаліційною угодою.
Новину передає «Преса України».
П’ятий номер у списку партії «Слуга народу» Галина Янченко прокоментувала свіжі дані з ЦВК. Як відомо, після опрацювання 93% бюлетенів стало відомо, що «Слуга народу» матиме більшість у парламенті.
«З одного боку, ми дійсно маємо більшість, якою можна приймати рішення, з іншого боку, ми зацікавлені в тому, щоб і надалі консолідувати суспільство, і щоб фактично ті рішення, які будуть прийматися Верховною Радою, представляли як можна більшу кількість українських виборців, тому ми не відмовляємося від переговорів, не відмовляємося від коаліції, і це теж абсолютно один з можливих сценаріїв», - зазначила вона.
За її словами, партія продовжує працювати над коаліційною угодою. Як повідомлялось раніше, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що не виключає об'єднання з партіями «Слуга Народу» та «Голос».
10:54: Попри більшість у парламенті «Слуга народу» підтримує ідею створення коаліції – Янченко
11:15: Зеленський спроектував абсолютну історичну більшість в новому парламенті - Independent
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