Вибори в Україні: «Батьківщина» обскакала «Голос»

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Олександр Онищенко прокоментував завершальний етап підрахунку голосів за кандидатів в Раду. Він також представив свіжу статистику.
Новину передає «Преса України».
Станом на 23 липня ЦВК опрацювала 93% бюлетенів. Про це на своїй сторінці у соцмережі написал політик Олександр Онищенко. Так, партія Володимира Зеленського «Слуга народу» набирає 43,13% голосів, що дорівнює 253 мандатам.
На другому місці «ОПЗЖ» з 13,05%. На третьому місці «Батьківщина», яка наразі має 8,19% голосів. Наступні у списку партія Петра Порошенка ПЄС та «Голос» - 8,14%, 5,68% відповідно.
Так, Онищенко додав, що ОПЗЖ може зайняти в Раді 44 місця, «Батьківщина» - 25 місць, ПЄС – 24 місця, «Голос» - 20 місць.
За словами політика, у раду не потрапляють такі «єврооптимісти», як Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Ігор Луценко та інші.
«З 24 членів делегації України в ПАРЄ (Береза, Ємець і т.д.) проходять семеро: Геращенко, Джемілєв, Ар'єв ("ЄС"), Сергій Соболєв, Власенко ("Батьківщина"), Новинський і Льовочкіна (два види «оппи». Почистили Раду від бариг, в загальному», - підсумував він.
10:54: Попри більшість у парламенті «Слуга народу» підтримує ідею створення коаліції – Янченко
11:15: Зеленський спроектував абсолютну історичну більшість в новому парламенті - Independent
09:26: Зеленський висловився з приводу роботи сайту «Миротворець»
08:14: Український легкоатлет взяв золото на чемпіонаті Європи U-20
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