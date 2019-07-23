Вибори в Україні: «Батьківщина» обскакала «Голос»

Аня Мартинюк 23 липня 2019, 10:29

Олександр Онищенко прокоментував завершальний етап підрахунку голосів за кандидатів в Раду. Він також представив свіжу статистику.

Новину передає «Преса України».

Станом на 23 липня ЦВК опрацювала 93% бюлетенів. Про це на своїй сторінці у соцмережі написал політик Олександр Онищенко. Так, партія Володимира Зеленського «Слуга народу» набирає 43,13% голосів, що дорівнює 253 мандатам.

На другому місці «ОПЗЖ» з 13,05%. На третьому місці «Батьківщина», яка наразі має 8,19% голосів. Наступні у списку партія Петра Порошенка ПЄС та «Голос» - 8,14%, 5,68% відповідно.

Так, Онищенко додав, що ОПЗЖ може зайняти в Раді 44 місця, «Батьківщина» - 25 місць, ПЄС – 24 місця, «Голос» - 20 місць.

За словами політика, у раду не потрапляють такі «єврооптимісти», як Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Ігор Луценко та інші.

«З 24 членів делегації України в ПАРЄ (Береза, Ємець і т.д.) проходять семеро: Геращенко, Джемілєв, Ар'єв ("ЄС"), Сергій Соболєв, Власенко ("Батьківщина"), Новинський і Льовочкіна (два види «оппи». Почистили Раду від бариг, в загальному», - підсумував він.