Зеленський спроектував абсолютну історичну більшість в новому парламенті - Independent

Аня Мартинюк 22 липня 2019, 11:15

Іноземні ЗМІ присвятили подіям в Україні нову статтю. Так, було відзначено, що вперше в історії України у руках коміка зосереджена уся влада.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, впливове видання Independent присвятило виборам в Україні статтю. У ній йдеться про те, що партію чинного лідера на парламентських виборах підтримала більшість українців.

«Звичка Володимира Зеленського ігнорувати розбіжності зберігається. Українські виборчі органи зараз проектують відверту більшість для своєї патрії «Слуга народу», - йдеться у статті.

Автори статті також зазначили, що однопартійний уряд розглядався як малоймовірний хід подій. Так, з попередніми 46,22% голосів «слуги народу» збираються зайняти 247 місць у парламенті. До слова, для створення коаліції необхідно 226 місць.

«Результат - зосередження повного охоплення виконавчої і законодавчої влади в руках коміка, який став президентом - є першим для сучасної України. Це означає, що пан Зеленський тепер повністю контролює свою коаліцію і раду міністрів, і зможе вибирати прем'єр-міністра сам», - відзначає видання.

За даними екзит-полів, президент також зможе сформувати коаліцію з партнерами-однодумцями.