Синоптик розповіла, де в Україні литимуть дощі

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Наталія Діденко дала прогноз погоди на початок тижня. Вона попередила, що без дощів не обійтись.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко розповіла про синоптичну картину в Україні. За її словами, на західні області та ближче до Житомирщини насунулись дощі з грозами.
«До Києва - вже недалеко», - зауважила вона.
На опади можуть не очікувати жителі півдня та сходу. Раніше Діденко попереджала, що 22 липня в Україну прийде атмосферний фронт Theo.
«Температура повітря 22 липня суттєво не зміниться, вдень +25+30, на Заході +23+28, на Півдні та Сході плюс більшість центральних областей очікується +28+33 градуси. Проте на крайній півночі вже дмухне прийдешнє похолодання, у північних районах Чернігівщини та Київщини +23+25 градусів», - зазначала вона.
За прогнозом синоптика, кияни можуть розраховувати на температуру +25+27 градусів.
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