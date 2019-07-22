Синоптик розповіла, де в Україні литимуть дощі

Аня Мартинюк 22 липня 2019, 10:37

Наталія Діденко дала прогноз погоди на початок тижня. Вона попередила, що без дощів не обійтись.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко розповіла про синоптичну картину в Україні. За її словами, на західні області та ближче до Житомирщини насунулись дощі з грозами.

«До Києва - вже недалеко», - зауважила вона.

На опади можуть не очікувати жителі півдня та сходу. Раніше Діденко попереджала, що 22 липня в Україну прийде атмосферний фронт Theo.

«Температура повітря 22 липня суттєво не зміниться, вдень +25+30, на Заході +23+28, на Півдні та Сході плюс більшість центральних областей очікується +28+33 градуси. Проте на крайній півночі вже дмухне прийдешнє похолодання, у північних районах Чернігівщини та Київщини +23+25 градусів», - зазначала вона.

За прогнозом синоптика, кияни можуть розраховувати на температуру +25+27 градусів.