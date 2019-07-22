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Явка на вибори в Україні склала майже 50%

Аня Мартинюк 22 липня 2019, 10:07
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Явка на вибори в Україні склала майже 50%

Стало відомо, скільки виборців України віддали свій голос за одного з депутатів та партію. Також встанолено, у який областях країни спостерігалась найбільша явка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що явка на виборах депутатів парламенту України склала 49,9%. Такі результати були отримані о 20:00 21 липня, коли дільниці закрились.

У ЦВК зазначили, що найбільша явка зафіксована в західних і центральних областях України. Зокрема, у Хмельницькій області явка склала 57,5%, у Львівській 54,7%, Рівненській і Полтавській по 54,1%.

Бажаючих проголосувати було найменше  на півдні і сході України.  У Донецькій області явка склала 44,7%, Херсонській 46,1%, Одеській 46,9%, Івано-Франківській 47,8%. За словами експертів, причин, чому значна частина українців не проголосувала, може бути багато. Зокрема, багато українців відправились на відпочинок, деякі трудяться за кордоном. Також чималий відсоток людей, які вважають, що голосувати нема за кого.

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