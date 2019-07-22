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Зеленський висловився з приводу роботи сайту «Миротворець»

Аня Мартинюк 22 липня 2019, 09:26
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Зеленський висловився з приводу роботи сайту «Миротворець»

Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про подальшу долю сайту «Миротворець». За його словами, на цю тему складно говорити.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про долю сайту «Миротворець», у базу якого вносять людей, зокрема артистів, журналістів, сепаратистів з «ЛДНР» які несуть загрозу суверенітету України.

Так, будучи у передвиборному штабі партії «Слуга народу» Володимир Зеленський заявив, що про «Миротворець» йому говорити складно.

«Складно говорити про «Миротворець» з однієї причини. Я не маю право морально, тому що якось записали мою дружину туди, а потім викреслили, сказали, що помилка. Тому я на цю тему не дуже хочу говорити», - прокоментував він.

До слова, у чорний список «Миротворця» також було внесено усіх акторів серіалу «Свати» виробництва студії «Квартал 95».

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