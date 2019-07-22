74-річна фешн-ікона розкрила секрет молодості

Аня Мартинюк 22 липня 2019, 08:51

Норма Камалі у свої 74 продовжує викликати захоплення. Відома фешн-ікона розповіла, яких простих правил дотримується.

Новину передає «Преса України».

74-річна модний дизайнер Норма Камалі зовсім не виглядає на свій вік. Знаменитості можна дати від сили тридцять років. Стало відомо, що допомагає жінці підтримувати тіло та дух.

У новому інтерв’ю вона зазначила, що прокидається о 4:30 ранку та щодня займається балетом, пілатесом і виступає за здорове харчування. Однак інколи може пропустити келих шампанського з нагоди свята.

Як відомо, більшу частину шістдесятих років вона провела у нічних клубах з такими рокерами, як Джимі Хендрікс, Джефф Бек і Джиммі Пейд. Однак зараз з її вигляду важко здогадатись, що вона вела настільки бурхливе життя.

«У неї завжди пряма спина,свіжа шкіра. Вона готова підкорювати», - так описали жінку її друзі.

До слова, на Норму сильно вплинула епідемія СНІДу у 80-х роках.

«Ми були молоді, ми думали, що ми будемо жити вічно - але тоді в 1980 році двоє моїх дійсно хороших друзів у свої 30 років померли від СНІДу. Не було ніяких ліків, ніхто нічого не міг зробити, щоб зупинити вірус, тому я почала шукати інформацію про те, як побудувати сильну імунну систему через здоровий спосіб життя», - розповіла знаменитість.

За своє життя вона встигла придумати чимало вдалих образів для таких зірок як Бейонсе, Ріана, сестри Кардашян, Кейт Річардс, Бетт Мідлер та інші. Так, вона здобула репутацію провидиці моди.