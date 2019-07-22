Український легкоатлет взяв золото на чемпіонаті Європи U-20

Аня Мартинюк 22 липня 2019, 08:14

Українець Артем Коноваленко показав найкращий результат серед атлетів до 20 років, які взяли участь у чемпіонаті Європи U-20.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 21 липня, легкоатлет Артем Коноваленко з України взяв золоту медаль чемпіонату Європи U-20, який пройшов у Буросі, Швеція. Українець показав найкращий результат у потрійному стрибку. Відповідну інформацію надали у прес-службі Федерації легкої атлетики України.

«Артем Коноваленко - чемпіон Європи серед юніорів в потрійному стрибку з найкращим результатом сезону U20 на континенті!» - зазначено у повідомленні.

Артем Коноваленко подолав висоту 16,50 метра й встановив новий особистий рекорд. Крім того, його результат є найкращим у сезоні в Європі серед атлетів до 20 років. До слова, попередній рекорд також тримав українець. На замаганнях у Румунії він виконав стрибок на 16,30 метра.