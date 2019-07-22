В Україні подорожчає вища освіта

Аня Мартинюк 22 липня 2019, 07:39

Стало відомо, навчання на яких спеціальностях стане дорожчим. Так, у Міносвіти зробили відповідну заяву.

Новину передає «Преса України».

Міністерство освіти й науки націлилось підняти ціни за контрактне навчання. А саме з 2020 року. Так, нововведення вступить в силу лише після того, як на реалізацію такого рішення дасть добро Кабмін.

Вартість навчання контрактників у державних навчальних закладах повинна зрости в середньому на 10-25% від поточної.

Відомо, що платити більше доведеться за 31 з-понад 120 спеціальностей. Серед них такі спеціальності: «Філологія», «Економіка», «Політологія», «Психологія», «Соціологія», «Журналістика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Облік та оподаткування», «Право», «Міжнародні відносини», «Медицина», «Ветеринарія».