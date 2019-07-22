Українські платники податків вимушені профінансувати партії лузерів

Аня Мартинюк 22 липня 2019, 07:09

Згідно з законом України партії, які не пройшли у Раду, отримають відшкодування за агітацію. Стало відомо, кому з лузерів пощастило.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, стало відомо, які політичні партії отримають фінансування від держави. За попередніми результатами ЦВК, «Опозиційний блок» з 3,3% голосів, «Партія Шарія» з 3,1%, «Радикальна партія» з 2,8%, «Українська стратегія Гройсмана» з 2,2%, які наразі не проходять в Раду, але долають двовідсотковий бар’єр, отримають фінансування від держави.

Це передбачено законом України про держфінансування партій. До слова, 11 політсил набрали понад 2% голосів. Як відомо, партії, які проходять в ВРУ, також отримають відшкодування витрат на агітацію. Однак кошти українських платників податків діставатимуться з бюджету на цю ціль не одразу, а впродовж п’яти років.

Як повідомлялось раніше, вчора, 21 липня, в Україні пройшли парламентські вибори. За попередніми результатами ЦВК, лідирує партія президента України «Слуга народу».