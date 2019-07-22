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В Україні стартував підрахунок голосів за політичні партії та депутатів. З’явились свіжі результати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що ЦВК опрацювала 23% бюлетенів. Станом на 5 ранку незмінним лідером є партія Володимира Зеленського «Слуга народу», яка набрала 42,07%. Далі у списку розмістилась «Опозиційна платформа - За життя» - 12,63%.
На жаль, у трійку лідерів потрапила ПЄС Петра Порошенка, 8,65%. За нею розмістилась «Батьківщина» з 8,31%, «Голос» з 6,34%. За словами експертів, партія Олега Ляшка ще має шанс подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Наразі у «Радикальної партії» 4,13%.
До слова, партія «Українська стратегія Гройсмана» набрала 2,2% голосів, «Партія Шарія» - 2,2%, «Громадянська позиція» - 1,08%. Однак це не найгірші результати. Об'єднання «Факел» взяло 0,05% голосів, «Незалежність» - 0,06%.
За попередніми даними, п'ятірка партій-лідерів у парламенті залишиться незмінною.
07:09: Українські платники податків вимушені профінансувати партії лузерів
06:31: ЦВК: «Слуга народу» з 42,07% голосів тримає лідерство
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