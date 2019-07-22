ЦВК: «Слуга народу» з 42,07% голосів тримає лідерство

Аня Мартинюк 22 липня 2019, 06:31

В Україні стартував підрахунок голосів за політичні партії та депутатів. З’явились свіжі результати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що ЦВК опрацювала 23% бюлетенів. Станом на 5 ранку незмінним лідером є партія Володимира Зеленського «Слуга народу», яка набрала 42,07%. Далі у списку розмістилась «Опозиційна платформа - За життя» - 12,63%.

На жаль, у трійку лідерів потрапила ПЄС Петра Порошенка, 8,65%. За нею розмістилась «Батьківщина» з 8,31%, «Голос» з 6,34%. За словами експертів, партія Олега Ляшка ще має шанс подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Наразі у «Радикальної партії» 4,13%.

До слова, партія «Українська стратегія Гройсмана» набрала 2,2% голосів, «Партія Шарія» - 2,2%, «Громадянська позиція» - 1,08%. Однак це не найгірші результати. Об'єднання «Факел» взяло 0,05% голосів, «Незалежність» - 0,06%.

За попередніми даними, п'ятірка партій-лідерів у парламенті залишиться незмінною.