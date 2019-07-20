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Російський додаток FaceApp заробив понад $1 млн

Аня Мартинюк 20 липня 2019, 11:52
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Російський додаток FaceApp заробив понад $1 млн

Популярний додаток FaceApp всього за 10 днів приніс творцям $1 млн. Однак за весь час існування додатку останні заробили на багато більше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, стало відомо, популярний додаток російського виробництва FaceApp, всього за десять днів заробив понад $1 млн. Як відомо, додаток допомагає зістарити або омолодити обличчя користувача на фото за допомогою технології штучного інтелекту.

Про це повідомило російське видання Forbes.

«Дані App Annie свідчать, що за десять днів, з 9 по 19 липня, додаток заробив понад $1 млн, причому більшу частину грошей принесли власники мобільних пристроїв Apple, заплативши $746 тис», - відзначає видання.

За весь час існування додатку його творці заробили $11,6 млн. Нагадаємо, у США розкритикували додаток, зазначивши, що він несе загрозу нацбезпеці.

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