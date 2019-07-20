Посольство Росії у Великій Британії показало карту з українським Кримом

Аня Мартинюк 20 липня 2019, 11:28

Посольство РФ оприлюднило у соцмережі карту Криму, позначеного як українська територія. МЗС України привітало такий крок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що на офіційній сторінці посольства РФ у Великій Британії виклали карту, на якій Крим зображений як українська територія. Також доданий текст, а саме слова голови МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що НАТО здійснює агресивну антиросійську політику, яку нав'язує Вашингтоном.

Окрім цього на карті показані країни, де є військові бази Північноатлантичного Альянсу. У свою чергу україське МЗС подякувало «за визнання очевидного» та закликали інші відомства слідувати такому прикладу.

Нагадаємо,раніше ряд країн стикалися з критикою, необережно оприлюднивши карти, де анексований півострів показаний як Російська територія. Адекватні світові лідери залишають свою думку щодо півострова незмінною. Крим – це українська територія.