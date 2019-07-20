Посольство Росії у Великій Британії показало карту з українським Кримом 11:28
«Понаїхавші» у Крим росіяни почали повертатися на батьківщину 10:46
Цирк на державному рівні: Омелян гостро розкритикував Зеленського 08:18
Порошенко змусив власних дітей агітувати за нього на вулиці 07:39
На Тернопільщині жінка випадково вколола собі отруту для жуків 06:34
У США заарештували українця за спробу вкрати у Microsoft $10 млн 13:07
Тимошенко озвучила реальний тариф на газ для українців 12:19
Компанія Свинарчука-Гладковського встигла відхопити десятки мільйонів гривень 11:49
Гриневич отримала 12 тисяч гривень за інтенсивність праці та ще 16 тисяч премії 11:13
Зеленський може дати добро на загальну мобілізацію – експерт 10:37
Депутат Ємець продав мерседес за «100 гривень», щоб не платити державі $15 тисяч 13:44
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Посольство РФ оприлюднило у соцмережі карту Криму, позначеного як українська територія. МЗС України привітало такий крок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що на офіційній сторінці посольства РФ у Великій Британії виклали карту, на якій Крим зображений як українська територія. Також доданий текст, а саме слова голови МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що НАТО здійснює агресивну антиросійську політику, яку нав'язує Вашингтоном.
Окрім цього на карті показані країни, де є військові бази Північноатлантичного Альянсу. У свою чергу україське МЗС подякувало «за визнання очевидного» та закликали інші відомства слідувати такому прикладу.
Нагадаємо,раніше ряд країн стикалися з критикою, необережно оприлюднивши карти, де анексований півострів показаний як Російська територія. Адекватні світові лідери залишають свою думку щодо півострова незмінною. Крим – це українська територія.
11:28: Посольство Росії у Великій Британії показало карту з українським Кримом
10:46: «Понаїхавші» у Крим росіяни почали повертатися на батьківщину
08:18: Цирк на державному рівні: Омелян гостро розкритикував Зеленського
07:39: Порошенко змусив власних дітей агітувати за нього на вулиці
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.