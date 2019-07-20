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Росіяни, які відчули на собі «переваги» життя у Криму, почали вертатися додому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що з анексованого Криму почали масово мігрувати росіяни, які заселили півострів після так званого «приєднання до Росії». За словами жителів півострова, людям простіше працювати та вчитися, для прикладу, у Краснодарі, ніж у Сімферополі.
Ситуацію прокоментував блогер Олександр Гірський.
«Ось що цікаво, так це реакція кримчан, хто вперше поїхав в Росію. Для деяких це просто шок - хороші дороги, розвинена інфраструктура, як банківська, так і торгова, ціни істотно нижче кримських», - зазначив він.
За його словами, найбільше пощастило жителям Керчі, які можуть повернутись додому у Росію Кримським мостом.
11:28: Посольство Росії у Великій Британії показало карту з українським Кримом
10:46: «Понаїхавші» у Крим росіяни почали повертатися на батьківщину
08:18: Цирк на державному рівні: Омелян гостро розкритикував Зеленського
07:39: Порошенко змусив власних дітей агітувати за нього на вулиці
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