«Понаїхавші» у Крим росіяни почали повертатися на батьківщину

Аня Мартинюк 20 липня 2019, 10:46

Росіяни, які відчули на собі «переваги» життя у Криму, почали вертатися додому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що з анексованого Криму почали масово мігрувати росіяни, які заселили півострів після так званого «приєднання до Росії». За словами жителів півострова, людям простіше працювати та вчитися, для прикладу, у Краснодарі, ніж у Сімферополі.

Ситуацію прокоментував блогер Олександр Гірський.

«Ось що цікаво, так це реакція кримчан, хто вперше поїхав в Росію. Для деяких це просто шок - хороші дороги, розвинена інфраструктура, як банківська, так і торгова, ціни істотно нижче кримських», - зазначив він.

За його словами, найбільше пощастило жителям Керчі, які можуть повернутись додому у Росію Кримським мостом.