Олівер Стоун забажав породичатися з Путіним

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Одіозний американський кінорежисер вирішив максимально зміцнити зв’язки з не менш одіозним кремлівським лідером.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що відомий американський режисер Олівер Стоун звернувся до Володимира Путіна з цікавою пропозицією. Так, він запропонував російському лідеру стати хрещеним батьком його 22-річної доньки.
Відповідна пропозиція прозвучала під час інтерв'ю з президентом РФ. Як відомо, Путін розповів Стоуну, що є хрещеним батьком доньки політика Віктора Медведчука, який захищає в Україні інтереси Кремля.
«В нашій православній традиції відмовлятися не можна. Бути хрещеним батьком завжди велика честь», - зазначив Путін, після чого прозвучала зустрічна пропозиція.
«У такому випадку я попросив би вас стати хрещеним батьком моєї дочки», - заявив Стоун.
Путін в свою чергу додав, що спочатку варто послухати думку дочки режисера з цього приводу.
08:18: Цирк на державному рівні: Омелян гостро розкритикував Зеленського
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