Олівер Стоун забажав породичатися з Путіним

Аня Мартинюк 20 липня 2019, 10:07

Одіозний американський кінорежисер вирішив максимально зміцнити зв’язки з не менш одіозним кремлівським лідером.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що відомий американський режисер Олівер Стоун звернувся до Володимира Путіна з цікавою пропозицією. Так, він запропонував російському лідеру стати хрещеним батьком його 22-річної доньки.

Відповідна пропозиція прозвучала під час інтерв'ю з президентом РФ. Як відомо, Путін розповів Стоуну, що є хрещеним батьком доньки політика Віктора Медведчука, який захищає в Україні інтереси Кремля.

«В нашій православній традиції відмовлятися не можна. Бути хрещеним батьком завжди велика честь», - зазначив Путін, після чого прозвучала зустрічна пропозиція.

«У такому випадку я попросив би вас стати хрещеним батьком моєї дочки», - заявив Стоун.

Путін в свою чергу додав, що спочатку варто послухати думку дочки режисера з цього приводу.