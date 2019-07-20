Війна на Донбасі: Українська сторона несе втрати

Аня Мартинюк 20 липня 2019, 09:28

Путінські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, активніше обстрілюють позиції захисників країни. На жаль, не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, у прес-службі ООС доповіли про ситацію на Донбасі напередодні виборів в Україні. Так, вчора, 19 липня, російські найманці 26 разів відкривали вогонь в сторону українських захисників. З них одинадцять разів було застосовано заборонене озброєння.

Зокрема, ворог задія артилерійські систем калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети, снайперські гвинтівки та стрілецьку зброю.

«В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці загинули та троє отримали бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - відзначили представники ООС.

Тим часом двоє представників ворожої сили отримали поранення.

«Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - підсумували в ООС.