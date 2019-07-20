Війна на Донбасі: Українська сторона несе втрати

Цирк на державному рівні: Омелян гостро розкритикував Зеленського 08:18
Порошенко змусив власних дітей агітувати за нього на вулиці 07:39
На Тернопільщині жінка випадково вколола собі отруту для жуків 06:34
У США заарештували українця за спробу вкрати у Microsoft $10 млн 13:07
Тимошенко озвучила реальний тариф на газ для українців 12:19
Компанія Свинарчука-Гладковського встигла відхопити десятки мільйонів гривень 11:49
Гриневич отримала 12 тисяч гривень за інтенсивність праці та ще 16 тисяч премії 11:13
Зеленський може дати добро на загальну мобілізацію – експерт 10:37
Депутат Ємець продав мерседес за «100 гривень», щоб не платити державі $15 тисяч 13:44
Названо вартість яскравого костюму першої леді України 13:17
Американський сенатор розкритикував російський додаток Face App 12:14
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Путінські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, активніше обстрілюють позиції захисників країни. На жаль, не обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 липня, у прес-службі ООС доповіли про ситацію на Донбасі напередодні виборів в Україні. Так, вчора, 19 липня, російські найманці 26 разів відкривали вогонь в сторону українських захисників. З них одинадцять разів було застосовано заборонене озброєння.
Зокрема, ворог задія артилерійські систем калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети, снайперські гвинтівки та стрілецьку зброю.
«В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці загинули та троє отримали бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - відзначили представники ООС.
Тим часом двоє представників ворожої сили отримали поранення.
«Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - підсумували в ООС.
08:18: Цирк на державному рівні: Омелян гостро розкритикував Зеленського
07:39: Порошенко змусив власних дітей агітувати за нього на вулиці
06:34: На Тернопільщині жінка випадково вколола собі отруту для жуків
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.