Кім Кардашян здивувала купальником

Аня Мартинюк 20 липня 2019, 08:48

Американська телезірка Кім Кардашян знову заінтригувала нарядом. На цей раз виділився її купальник.

Новину передає «Преса України».

Зірка шоу «Сімейство Кардашян» Кім Кардашян показала своїм прихильникам фото з відпочинку. Так, на ньому вона позувала у шикарному купальнику, який не залишає місця уяви.

38-річна знаменитість постала у купальнику, який нагадує футуристичні ремінці.

«Невже у цьому можна рухатись? А плавати?!» - зазначили у коментарях.

«Тіло, звісно, на висоті», - зазначила інтернет-спільнота.

«Неймовірна Кім. Така спокуслива», - додала шанувальниця зірки.

«Такий купальник без перебільшень приверне увагу, однак якщо у вас є жирові відкладення, ви у ньому привернете ще більше уваги», - пожартували у Мережі.