Кім Кардашян здивувала купальником

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Американська телезірка Кім Кардашян знову заінтригувала нарядом. На цей раз виділився її купальник.
Новину передає «Преса України».
Зірка шоу «Сімейство Кардашян» Кім Кардашян показала своїм прихильникам фото з відпочинку. Так, на ньому вона позувала у шикарному купальнику, який не залишає місця уяви.
38-річна знаменитість постала у купальнику, який нагадує футуристичні ремінці.
«Невже у цьому можна рухатись? А плавати?!» - зазначили у коментарях.
«Тіло, звісно, на висоті», - зазначила інтернет-спільнота.
«Неймовірна Кім. Така спокуслива», - додала шанувальниця зірки.
«Такий купальник без перебільшень приверне увагу, однак якщо у вас є жирові відкладення, ви у ньому привернете ще більше уваги», - пожартували у Мережі.
08:18: Цирк на державному рівні: Омелян гостро розкритикував Зеленського
07:39: Порошенко змусив власних дітей агітувати за нього на вулиці
06:34: На Тернопільщині жінка випадково вколола собі отруту для жуків
13:07: У США заарештували українця за спробу вкрати у Microsoft $10 млн
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