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Кім Кардашян здивувала купальником

Аня Мартинюк 20 липня 2019, 08:48
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Кім Кардашян здивувала купальником

Американська телезірка Кім Кардашян знову заінтригувала нарядом. На цей раз виділився її купальник.

Новину передає «Преса України».

Зірка шоу «Сімейство Кардашян» Кім Кардашян показала своїм прихильникам фото з відпочинку. Так, на ньому вона позувала у шикарному купальнику, який не залишає місця уяви.

38-річна знаменитість постала у  купальнику, який нагадує футуристичні ремінці.

«Невже у цьому можна рухатись? А плавати?!» - зазначили у коментарях.

«Тіло, звісно, на висоті», - зазначила інтернет-спільнота.

«Неймовірна Кім. Така спокуслива», - додала шанувальниця зірки.

«Такий купальник без перебільшень приверне увагу, однак якщо у вас є жирові відкладення, ви у ньому привернете ще більше уваги», - пожартували у Мережі.

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