Цирк на державному рівні: Омелян гостро розкритикував Зеленського

Аня Мартинюк 20 липня 2019, 08:18

Омеляну увірвалось терпіння. Він присвятив Володимиру Зеленському гнівний пост у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян дозволив собі критику в бік президента України Володимира Зеленського. На своїй сторінці у соцмережі він відреагував на указ українського лідера про створення умов для розвитку і підвищення якості автомобільних доріг.

«Де дороги? Дороги будуються тільки в бурхливому уяві або Facebook. Підписав указ. Тепер дороги повинні указ виконати. Вітаю вас, шановні українці. Ще раз: для доріг потрібні гроші! А також контроль, конкуренція і якість! Указами, постами в Facebook, роликами, тегами дороги не ремонтувалися і ніколи ремонтуватися не будуть. Не забудьте передбачити мінімум 75 млрд грн для дорожнього фонду в державному бюджеті на 2020 рік на дорожню мережу плюс 10 млрд грн на територіальні дороги між райцентрами. Інакше указ використовують не за призначенням», - написав Омелян.

Міністр також розкритикував слова Зеленського про те, що на ремонт доріг можна виділити в три рази менше коштів.

«Я не знаю, де пан Президент бере свою аналітику, але за повідомленням сайту Президента необхідно 150 млрд грн для ремонту 24 тис. км основних автомагістралей державного значення. Беремо калькулятор, ділимо цю цифру на кілометраж. Виходить 6 250 000 грн за капітальний ремонт 1 км доріг першої та другої категорій. А тепер запитаємо у українських автодорожніх компаній, навіть не у набагато більш дорогих з ЄС: ви готові робити капремонт в три рази дешевше, собі в збиток?» - зазначив він.

Об’ємний пост Омеляна також містив слова «це цирк на державному рівні». Однак міністру швидко нагадал про його божевільні ідеї створити в Україні Гіперлуп.