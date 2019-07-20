Порошенко змусив власних дітей агітувати за нього на вулиці

Аня Мартинюк 20 липня 2019, 07:39

Діти Петра Порошенка вийшли на вулиці, щоб роздати агітаційні газети за свого батька.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, стало відомо, лідер ПЄС Петро Порошенко не посоромився вигнати на вулицю власних дітей. Мова йде про Михайла Порошенка. Так, його помітили на Контрактовій площі в Києві за роздачею агітаційних матеріалів партії.

Про це розповів журналіст «Української правди» Роман Кравець. На своїй сторінці у соцмережі він представив відповідне фото.

«Молодший син і одна з дочок Порошенко на Контрактовій поштою агітують за партію ЄС», - зазначив журналіст.

Так, на фото можна побачити Михайла Порошенка у футболці та кепці з символікою партії. В руках у нього помітно газетку.

На подію відреагувала депутат Вікторія Сюмар. За її словами, вона дуже здивувалась побаченому.