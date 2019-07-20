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СБУ та ДФС не пустили в Україну книги з Росії

Аня Мартинюк 20 липня 2019, 07:03
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СБУ та ДФС не пустили в Україну книги з Росії

В Україну завезли партію книг вартістю понад мільйон гривень. Як виявилось, товар контрабандний та ввезений з Росії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що на Харківщині представники СБУ разом з представниками ДФС не пропустили ввезення в країну великої контрабанди. Мова йде про книжки, які прямували з Росії.

«В ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали на ділянці поза пунктами пропуску вантажний автомобіль з російської реєстрацією. При огляді транспортного засобу було виявлено книги російського виробництва і товари народного споживання», - зазначили співробітники СБУ.

Встановлено, що вартість друкованої продукції оцінено в понад 1 млн грн. Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності за злочин водія, який перевозив контрабанду. Варто зазначити, що спецслужба зайнялась перевіркою інформації про те, що контрабанди можуть бути причетні представники Держслужби.

 

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