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На Тернопільщині жінка випадково вколола собі отруту для жуків

Аня Мартинюк 20 липня 2019, 06:34
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На Тернопільщині жінка випадково вколола собі отруту для жуків

Поліція Тернопільської області повідомила про інцидент з однією із жительок села Золота Слобода. Тут жінка переплутала ліки та отруту для жуків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 липня, стало відомо, що жителька села Золота Слобода, Тернопільська область, випадково вколола собі отруту для жуків. Жінка переплутала флакон з флаконом з ліками. В результаті 68-річну пенсіонерку відправили в реанімаційне відділення Козівської районної лікарні.

У лікарні потерпіла й померла. За словами правоохоронців, жінка хотіла вколоти собі препарат для тиску. Син загиблої зазначив, що мати була малограмотною і не вміла читати. За його словами, отрута та ліки знаходились в одному ящищку.

Наразі відомості за даним фактом внесено в ЄРДР і кваліфіковано ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Поліція встановлює обставини нещасного випадку.

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