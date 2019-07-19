Путіна вкотре висміяли на карикатурі

У США заарештували українця за спробу вкрати у Microsoft $10 млн 13:07
Тимошенко озвучила реальний тариф на газ для українців 12:19
Компанія Свинарчука-Гладковського встигла відхопити десятки мільйонів гривень 11:49
Гриневич отримала 12 тисяч гривень за інтенсивність праці та ще 16 тисяч премії 11:13
Зеленський може дати добро на загальну мобілізацію – експерт 10:37
Депутат Ємець продав мерседес за «100 гривень», щоб не платити державі $15 тисяч 13:44
Названо вартість яскравого костюму першої леді України 13:17
Американський сенатор розкритикував російський додаток Face App 12:14
Міс Москви втекла з дитиною від старого екскороля Малайзії 10:33
Ресторан "Тануки" подарит незабываемые кулинарные впечатления 05:46
Рыбалка в удовольствие возможна только после посещения магазина Ібіс 05:18
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Інтернет-спільнота активно ділиться карикатурою, мета якої висміяти кремлівського лідера Володимира Путіна. Однак на ній зображено лише президента США Дональда Трампа.
Новину передає «Преса України».
Карикатурист Сергій Йолкін представив на своїй сторінці у соцмережі чергову яскраву карикатуру. Так, художник вирішив висміяти президента РФ Володимира Путіна, нагадавши про його низький ріст. Як відомо, лідер Кремля дуже комплексує з приводу свого росту.
Сергій Йолкін намалював президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який стоїть біля входу у будівлю, де проходить саміт Великої двадцятки, тримаючи черевик з високим підбором. Так, карикатурист імітував сцену з казки «Попелюшка».
Інетрнет-спільноті така картинка припала до душі.
«Малюнок - брехня, та й натяк в ньому так собі, тим більше, що каблук на туфлі уж дуже низький ..», - зіронізували у Мережі.
«На жаль, але далі все за сценарієм: з боєм годинника коні перетворюються в мишей, карета в гарбуз (хоча вираз «в диню», мені здається, більше підходить!). Ну а росіяни продовжують чекати чудес ... », - з'явилось у коментарях.
13:07: У США заарештували українця за спробу вкрати у Microsoft $10 млн
12:19: Тимошенко озвучила реальний тариф на газ для українців
11:49: Компанія Свинарчука-Гладковського встигла відхопити десятки мільйонів гривень
11:13: Гриневич отримала 12 тисяч гривень за інтенсивність праці та ще 16 тисяч премії
10:37: Зеленський може дати добро на загальну мобілізацію – експерт
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.