Путіна вкотре висміяли на карикатурі

Аня Мартинюк 19 липня 2019, 13:58

Інтернет-спільнота активно ділиться карикатурою, мета якої висміяти кремлівського лідера Володимира Путіна. Однак на ній зображено лише президента США Дональда Трампа.

Новину передає «Преса України».

Карикатурист Сергій Йолкін представив на своїй сторінці у соцмережі чергову яскраву карикатуру. Так, художник вирішив висміяти президента РФ Володимира Путіна, нагадавши про його низький ріст. Як відомо, лідер Кремля дуже комплексує з приводу свого росту.

Сергій Йолкін намалював президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який стоїть біля входу у будівлю, де проходить саміт Великої двадцятки, тримаючи черевик з високим підбором. Так, карикатурист імітував сцену з казки «Попелюшка».

Інетрнет-спільноті така картинка припала до душі.

«Малюнок - брехня, та й натяк в ньому так собі, тим більше, що каблук на туфлі уж дуже низький ..», - зіронізували у Мережі.

«На жаль, але далі все за сценарієм: з боєм годинника коні перетворюються в мишей, карета в гарбуз (хоча вираз «в диню», мені здається, більше підходить!). Ну а росіяни продовжують чекати чудес ... », - з'явилось у коментарях.