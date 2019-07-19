В Україні розблокували соцмережу «Вконтакте»

У США заарештували українця за спробу вкрати у Microsoft $10 млн 13:07
Тимошенко озвучила реальний тариф на газ для українців 12:19
Компанія Свинарчука-Гладковського встигла відхопити десятки мільйонів гривень 11:49
Гриневич отримала 12 тисяч гривень за інтенсивність праці та ще 16 тисяч премії 11:13
Зеленський може дати добро на загальну мобілізацію – експерт 10:37
Депутат Ємець продав мерседес за «100 гривень», щоб не платити державі $15 тисяч 13:44
Названо вартість яскравого костюму першої леді України 13:17
Американський сенатор розкритикував російський додаток Face App 12:14
Міс Москви втекла з дитиною від старого екскороля Малайзії 10:33
Ресторан "Тануки" подарит незабываемые кулинарные впечатления 05:46
Рыбалка в удовольствие возможна только после посещения магазина Ібіс 05:18
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Українські інтернет-користувачі, які раніше бідкалися через блокування російських сайтів, в тому числі «Вконтакте», тепер безперешкодно можуть ними користуватися знову.
Новину передає «Преса України».
Сегодня, 19 июля, стало відомо, що українцям відкрили доступ до популярної соцмережі «Вконтакте». На такий крок пішли деякі інтернет- провайдери. За попередніми даними, першими помітили відкритий доступ до соцмережі та ряду раніше заборонених сайтів жителі Києва.
Окрім «Вконтакте» також запрацювали інформаціні ресурси «РІА Новини», ТАСС, НТВ та інші. Варто зазначити, раніше РНБО «забула» продовжити санкції проти російських Яндекса та Вконтакте. Термін дії санкцій проти російських сайтів стік ще 28 квітня 2018 року.
До слова, до цього часу кмітливі українці знаходили способи користуватися російськими соцмережами та інформаційними сайтами. Так, доступ їм відкривали проксі-сервери.
13:07: У США заарештували українця за спробу вкрати у Microsoft $10 млн
12:19: Тимошенко озвучила реальний тариф на газ для українців
11:49: Компанія Свинарчука-Гладковського встигла відхопити десятки мільйонів гривень
11:13: Гриневич отримала 12 тисяч гривень за інтенсивність праці та ще 16 тисяч премії
10:37: Зеленський може дати добро на загальну мобілізацію – експерт
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.