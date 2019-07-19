В Україні розблокували соцмережу «Вконтакте»

Аня Мартинюк 19 липня 2019, 13:30

Українські інтернет-користувачі, які раніше бідкалися через блокування російських сайтів, в тому числі «Вконтакте», тепер безперешкодно можуть ними користуватися знову.

Новину передає «Преса України».

Сегодня, 19 июля, стало відомо, що українцям відкрили доступ до популярної соцмережі «Вконтакте». На такий крок пішли деякі інтернет- провайдери. За попередніми даними, першими помітили відкритий доступ до соцмережі та ряду раніше заборонених сайтів жителі Києва.

Окрім «Вконтакте» також запрацювали інформаціні ресурси «РІА Новини», ТАСС, НТВ та інші. Варто зазначити, раніше РНБО «забула» продовжити санкції проти російських Яндекса та Вконтакте. Термін дії санкцій проти російських сайтів стік ще 28 квітня 2018 року.

До слова, до цього часу кмітливі українці знаходили способи користуватися російськими соцмережами та інформаційними сайтами. Так, доступ їм відкривали проксі-сервери.