У США заарештували українця за спробу вкрати у Microsoft $10 млн

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25-річний Володимира Кващук, який організував у Microsoft шахрайську схему, тепер може поплатитися свободою на 20 років.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 липня, стало відомо, що в Рентоні, штат Вашингтон, було затримано 25-річного українця Володимира Кващук. Останній хотів обікрасти компанію Microsoft, залишивши її без 10 мільйонів доларів.
Відповідну інфомрацію надали представники Федеральної резервної системи США.
«Колишній інженер-програміст Microsoft був арештований у вівторок за звинуваченням у шахрайстві, при якому він, з допомогу шахрайського використання електронної пошти, намагався вкрасти 10 мільйонів доларів в цифровий валюті у свого колишнього роботодавця», - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, українець працював в Microsoft підрядником. Він працював у компанії з 2016 року до 2018 року. Так, його звільнили через те, що він торгував подарунковими картами, які надавались працівникам компанії для здійснення безкоштовних покупок в Мережі.
«У компанії ініціювали внутрішню перевірку через різкого стрибка у використанні подарункових карт. Шахрайство дозволило українцеві, зарплата якого до вирахування податків становила $116 тисяч, купити собі автомобіль Tesla вартістю $162 тисяч. А після цього ще придбати віллу біля озера, вартістю $1,6 млн», - відзначають іноземні ЗМІ.
Прокурори тим часом заявили, що за 7 місяців Кващук отримав на свій рахунок $2,8 млн. Наразі українцю загрожує тюремний термін до 20 років та штраф 250 тисяч доларів.
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