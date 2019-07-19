Тимошенко озвучила реальний тариф на газ для українців

Аня Мартинюк 19 липня 2019, 12:19

Юлія Тимошенко напередодні виборів нагадала, що українці можуть і повинні платити за газ за зниженим тарифом. Так, вона пердставила відповідну інфографіку.

Новину передає «Преса України».

Сегодня, 19 июля, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко знову нагадала українцям, що вони платять за комуналку за завищеними тарифами. На своїй сторінці у соцмережі політик зазначила, що держава повинна їх знизити щонайменше вдвічі.

«Весь тиждень ми з вами говорили про комунальні тарифи. Ви – безсумнівно вважаєте їх несправедливими і непідйомними. Я – переконана, що українська держава зобов’язана знизити їх щонайменше вдвічі. І моя команда знає, як це зробити», - наголосила вона.

Тимошенко нагадала, що раніше она озвучувала п’ять кроків, які необхідно зробити аби знизити ціну на газ, тепло та воду.

«Я розповіла про нашу перемогу у «тарифному» суді і про те, як люди тепер можуть на підставі цього рішення вимагати компенсації. Сьогодні я хочу, щоб ви переконалися, що вдвічі менша ціна на газ – це реальність», - підкреслила вона.

За словами Тимошенко, реальні ціифри Нафтогазу і Укргазвидобування приховані. Так, вона додала інфографіку, з якої випливає, що 3,55 грн за кубометр – це справедлива ціна за газ.