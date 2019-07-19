Компанія Свинарчука-Гладковського встигла відхопити десятки мільйонів гривень

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На рахунок «Богдан Моторс» з держказни поступила чимала сумма. Для яких цілей використовуватимуться гроші – невідомо.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 липня, стало відомо, що впродовж поточного місяця Автоскладальний завод №2, що входить в компанію «Богдан Моторс» отримав на свій рахунок 78,2 мільйона гривень. Гроші підуть на виконання угоди з Міноборони з військового замовлення. За попередніми даними, угода таємна.
Голова експертної організації StateWatch Гліб Канівський заявив, що досі невідомо, на що будуть витрачені гроші.
«Державне оборонне замовлення на цей рік сформоване, ще коли Олег Гладковський займав посаду першого заступника Секретаря РНБО, і до кінця року саме «Богдан Моторс» буде забезпечувати армію транспортом», - припустив Каневський.
Нагадаємо, син Олега Гладковського-Свинарчука, Ігор, разом з батьком фігурує у справі про розкрадання на оборонці.
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