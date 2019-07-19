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Гриневич отримала 12 тисяч гривень за інтенсивність праці та ще 16 тисяч премії

Аня Мартинюк 19 липня 2019, 11:13
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Гриневич отримала 12 тисяч гривень за інтенсивність праці та ще 16 тисяч премії

Лілія Гриневич, освітній реформатор, була удостоєна зарплати, яка в 5 разів перевищує оклад.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 липня, стало відомо, що міністр освіти і науки Лілія Гриневич отримала за червень чималу зарплату. А саме 55 049 гривень. Так, її оклад становить всього 11 556 гривень. За що вона отримала більше? 

Надбавка за вислугу років для Гриневич склала 3 120 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень посилання дорівнювала 1 733 гривням, надбавка за інтенсивність праці - 11 556 гривень, сумма на відрядження - 9 007 гривень, відпускні - 1 575 гривень. Крім того, необійшлось без премій. За травень вона отримала 16 000 гривень. Не лишньою виявилась індексація - 502 гривні.

До слова, її заступники Роман Греба отримав 60 200 гривень, Павло Хобзея - 56 300 гривень, Максим Стріха - 50 400 гривень, Юрій Рашкевич - 69 100 гривень, Вадим Карандій - 91 600 гривень, Світлана Даниленко - 99 800 гривень. Держсекретар Павло Полянський напрацював на 185 000 гривень.

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