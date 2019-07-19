Гриневич отримала 12 тисяч гривень за інтенсивність праці та ще 16 тисяч премії 11:13
Зеленський може дати добро на загальну мобілізацію – експерт 10:37
Депутат Ємець продав мерседес за «100 гривень», щоб не платити державі $15 тисяч 13:44
Названо вартість яскравого костюму першої леді України 13:17
Американський сенатор розкритикував російський додаток Face App 12:14
Міс Москви втекла з дитиною від старого екскороля Малайзії 10:33
Ресторан "Тануки" подарит незабываемые кулинарные впечатления 05:46
Рыбалка в удовольствие возможна только после посещения магазина Ібіс 05:18
Бейонсе представила вражаючий кліп до мультфільму «Король лев» (ВІДЕО) 13:38
Кримські прикордонники пообіцяли не прискіпуватись до українських відпочивальників 13:13
Жириновський присвятив "кривавому пастору" Турчинову пост у соцмережі 12:36
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Лілія Гриневич, освітній реформатор, була удостоєна зарплати, яка в 5 разів перевищує оклад.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 липня, стало відомо, що міністр освіти і науки Лілія Гриневич отримала за червень чималу зарплату. А саме 55 049 гривень. Так, її оклад становить всього 11 556 гривень. За що вона отримала більше?
Надбавка за вислугу років для Гриневич склала 3 120 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень посилання дорівнювала 1 733 гривням, надбавка за інтенсивність праці - 11 556 гривень, сумма на відрядження - 9 007 гривень, відпускні - 1 575 гривень. Крім того, необійшлось без премій. За травень вона отримала 16 000 гривень. Не лишньою виявилась індексація - 502 гривні.
До слова, її заступники Роман Греба отримав 60 200 гривень, Павло Хобзея - 56 300 гривень, Максим Стріха - 50 400 гривень, Юрій Рашкевич - 69 100 гривень, Вадим Карандій - 91 600 гривень, Світлана Даниленко - 99 800 гривень. Держсекретар Павло Полянський напрацював на 185 000 гривень.
11:13: Гриневич отримала 12 тисяч гривень за інтенсивність праці та ще 16 тисяч премії
10:37: Зеленський може дати добро на загальну мобілізацію – експерт
13:44: Депутат Ємець продав мерседес за «100 гривень», щоб не платити державі $15 тисяч
13:17: Названо вартість яскравого костюму першої леді України
12:14: Американський сенатор розкритикував російський додаток Face App
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.