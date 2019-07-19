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Зеленський може дати добро на загальну мобілізацію – експерт

Аня Мартинюк 19 липня 2019, 10:37
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Зеленський може дати добро на загальну мобілізацію – експерт

Микита Потураєв зробив гучну заяву. За його словами, Володимир Зеленський може оголосити загальну мобілізацію. Стало відомо, для чого.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 липня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський може оголосити загальну мобілізацію для старту наступу на Донбасі. Про це заявив радник українського лідера Микита Потураєв. Відповідна заява прозвучала під час останнього інтерв'ю.

«Володимир Зеленський - людина дуже рішуча. Якщо буде необхідно, він дасть наказ про загальну мобілізацію, про те, щоб захищатися до кінця, триматися за кожну п'ядь землі - так. Для нього, звичайно, людське життя дуже багато значить. Але є речі, які коштують більше», - заявив Потураєв.

За словами останнього, Володимир Зеленський може дати відповідний наказ й при інших обставинах.

 

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