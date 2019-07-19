Англійську модель висміяли за потасканий вигляд

Аня Мартинюк 19 липня 2019, 10:06

Ферні Мак-Канн привернула до себе увагу завдяки топу з дірками. Фото знаменитості активно обговорюються у Мережі.

Новину передає «Преса України».

Відома англійська модель, телеведуча та зірка реаліті-шоу Ферні Мак-Канн здивувала своїм недолугим зовнішнім виглядом. 28-річна знаменитість відгуляла вечірку з друзями так, що її бюстгальтер-топ був розірваний у декількох місцях.

«Вона виглядала сенсаційно у своїх жовтих високих штанах, однак топ не витримав великої вечірки», - відзначили у Мережі.

«Повія звичайна. Гляньте на її обличчя, якщо його можна назвати обличчям», - додали у коментарях.

«Її добряче потискали у клубі. Везіть її додому», - відзначила інтернет-спільнота.