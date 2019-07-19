Англійську модель висміяли за потасканий вигляд

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Ферні Мак-Канн привернула до себе увагу завдяки топу з дірками. Фото знаменитості активно обговорюються у Мережі.
Новину передає «Преса України».
Відома англійська модель, телеведуча та зірка реаліті-шоу Ферні Мак-Канн здивувала своїм недолугим зовнішнім виглядом. 28-річна знаменитість відгуляла вечірку з друзями так, що її бюстгальтер-топ був розірваний у декількох місцях.
«Вона виглядала сенсаційно у своїх жовтих високих штанах, однак топ не витримав великої вечірки», - відзначили у Мережі.
«Повія звичайна. Гляньте на її обличчя, якщо його можна назвати обличчям», - додали у коментарях.
«Її добряче потискали у клубі. Везіть її додому», - відзначила інтернет-спільнота.
11:13: Гриневич отримала 12 тисяч гривень за інтенсивність праці та ще 16 тисяч премії
10:37: Зеленський може дати добро на загальну мобілізацію – експерт
13:44: Депутат Ємець продав мерседес за «100 гривень», щоб не платити державі $15 тисяч
13:17: Названо вартість яскравого костюму першої леді України
12:14: Американський сенатор розкритикував російський додаток Face App
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