Agm.org.ua - мгновенная рассрочка и оплата частями

zmxn 18 липня 2019, 05:35

Любой защищенный смартфон теперь можно купить в оплату частями. Для любителей долгосрока есть мгновенная рассрочка, которая идеально подойдет для дольшей оплаты товара.

Компания AGM обзавелась надежным партнером в Украине – AGM.org.ua. Именно через данный сайт уже довольно давно можно приобрести оригинальный защищенный смартфон АГМ. Весь товар представлен только оригинального качества с полной локализацией для рынка Украины.

Но сегодня не об этом. Официальный магазин в Украине Agm.org.ua подключил оплату частями и мгновенную рассрочку на любой из своих продуктов.

Теперь каждый клиент сможет сделать заказ прямо на сайте, выбрав для себя подходящие условия. Важно понимать, что Агм в Украине является официальным партнером приват банка, поэтому мошенничество или обман исключен. Весь процесс оформления происходит через страничку привата, а также с автоматическим подтягиванием всех данных о клиенте.

Мгновенная рассрочка подразумевает собой возможность взять любой защищенный смартфон AGM на срок от 2-х до 24-х месяцев, при этом переплата составит всего лишь 2.9%. Так, например, защищенный смартфон AGM X2 объемом памяти на 6/128gb можно купить через программу мгновенной рассрочки на 10 месяцев, при этом ежемесячный платеж составит всего лишь 1949грн. Неплохо, особенно учитывая стоимость аппарата. Ведь купить сразу за всю сумму сможет не каждый, а вот через продукт мгновенной рассрочки сможет позволить себе любой клиент.

В скором будущем официальный смартфон AGM можно будет купить в рассрочку не только с приват банком, но еще и с другими известными кредитующими компаниями. Все ориентировано на удобство клиентов, чтобы каждый смог себе позволить покупку, даже тот, кто не является владельцем карточки «Привата».

Также на страницах Agm.org.ua представлена возможность приобретения продуктов через оплату частями. К сожалению ценовая политика официального сайта агм не ориентирована на заведомо завышенные цены под оплату частями. Наоборот, цены на сайте установлены на около минимальном уровне, таким образом оплату частями будет выгодно оформлять только на небольшое количество месяцев, например, от 2-х до 4-х. Происходит этот процесс в ручном режиме через связь с менеджерами. Именно они подскажут клиенту как лучше оформить и как будет выгоднее в конечном итоге.

Важной информацией является и то, что клиент может без проблем досрочно погасить свои платежи, тем самым, опять же, найти для себе наиболее выгодный вариант в денежном эквиваленте. Чем раньше оплатить всю процентную ставку, тем меньше денег получит кредитующая компания в итоге.