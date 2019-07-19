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Ресторан "Тануки" подарит незабываемые кулинарные впечатления

Аня Мартинюк 18 липня 2019, 05:46
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Ресторан "Тануки" подарит незабываемые кулинарные впечатления

Среди самых популярных японских блюд вы найдете разнообразные блюда из свежих сезонных и региональных продуктов с акцентом на морепродукты. В ресторане «Тануки» у вас появится возможность полакомиться такими блюдами. К примеру, испробовать смесь деликатесов, включая рамэн, свежеприготовленные суши и вкусные десерты, о которых вы даже не знали.

Японская кухня – свежий вздох в большом городе

Предлагаем вашему вниманию сеть ресторанов «Тануки». Их вы можете встретить, путешествуя Россией, Украиной, США, ОАЭ и Казахстаном.

Красота Японии — это любовь, которая входит в приготовление пищи. Популярная японская еда не просто невероятна на вкус, но выглядит фантастически, так как это стандартная практика, объединяющая искусство эстетики еды с наукой слияния вкусов. Хотите попробовать? Отправляйтесь в наш ресторан.

Ресторан Тануки выбрал самые вкусные, самые необычные японские блюда, поэтому вы редко можете ошибиться, попробовав японскую еду. Вместе с невероятной сытной едой мы также предлагаем вам первоклассное обслуживание.

Вы также имеете возможность заказать еду домой. Наши клиенты особо любят, когда в их квартире/доме пахнет такими блюдами, как:

  • суши
  • рамен,
  • моти,
  • мисо,
  • якитори,
  • темпура,
  • сашими.
  • О суши

Когда мы говорим о суши, сразу на ум приходит Япония. Это автоматическая ассоциация, которая глубоко запечалилась в наших головах. В нашем ресторане предлагают много видов суши. От популярных икура, которые состоят из икры, завернутой в рис и лист нори, до спайси унаги, с угрем и острым соусом.  Также у нас чрезвычайно популярны суши из морских водорослей, наполненного рисом, рыбой и овощами.

Наши мастера очень серьезно относятся к приготовлению суши.

Рамен в ресторане «Тануки»

существуют разные виды японских раменов, поэтому, чтобы разобраться в них, вам стоить попробовать все!  Итак, рамен – это бульон, увенчанный овощами, морскими водорослями и самыми свежими морепродуктами, которые вы когда-либо пробовали. Вы скоро погрузитесь в самый приятный запах морепродуктов, что не только увеличивает аппетит, но и создает незабываемые кулинарные впечатления. Поспешите попробовать настоящий рамен у нас. В нашем ресторане также на есть на выбор множество напитков, от соков до всевозможных морсов. Также не забудьте порадовать себя дегустацией сакэ.

  

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