Ресторан "Тануки" подарит незабываемые кулинарные впечатления

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Среди самых популярных японских блюд вы найдете разнообразные блюда из свежих сезонных и региональных продуктов с акцентом на морепродукты. В ресторане «Тануки» у вас появится возможность полакомиться такими блюдами. К примеру, испробовать смесь деликатесов, включая рамэн, свежеприготовленные суши и вкусные десерты, о которых вы даже не знали.
Предлагаем вашему вниманию сеть ресторанов «Тануки». Их вы можете встретить, путешествуя Россией, Украиной, США, ОАЭ и Казахстаном.
Красота Японии — это любовь, которая входит в приготовление пищи. Популярная японская еда не просто невероятна на вкус, но выглядит фантастически, так как это стандартная практика, объединяющая искусство эстетики еды с наукой слияния вкусов. Хотите попробовать? Отправляйтесь в наш ресторан.
Ресторан Тануки выбрал самые вкусные, самые необычные японские блюда, поэтому вы редко можете ошибиться, попробовав японскую еду. Вместе с невероятной сытной едой мы также предлагаем вам первоклассное обслуживание.
Вы также имеете возможность заказать еду домой. Наши клиенты особо любят, когда в их квартире/доме пахнет такими блюдами, как:
Когда мы говорим о суши, сразу на ум приходит Япония. Это автоматическая ассоциация, которая глубоко запечалилась в наших головах. В нашем ресторане предлагают много видов суши. От популярных икура, которые состоят из икры, завернутой в рис и лист нори, до спайси унаги, с угрем и острым соусом. Также у нас чрезвычайно популярны суши из морских водорослей, наполненного рисом, рыбой и овощами.
Наши мастера очень серьезно относятся к приготовлению суши.
существуют разные виды японских раменов, поэтому, чтобы разобраться в них, вам стоить попробовать все! Итак, рамен – это бульон, увенчанный овощами, морскими водорослями и самыми свежими морепродуктами, которые вы когда-либо пробовали. Вы скоро погрузитесь в самый приятный запах морепродуктов, что не только увеличивает аппетит, но и создает незабываемые кулинарные впечатления. Поспешите попробовать настоящий рамен у нас. В нашем ресторане также на есть на выбор множество напитков, от соков до всевозможных морсов. Также не забудьте порадовать себя дегустацией сакэ.
13:44: Депутат Ємець продав мерседес за «100 гривень», щоб не платити державі $15 тисяч
13:17: Названо вартість яскравого костюму першої леді України
12:14: Американський сенатор розкритикував російський додаток Face App
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