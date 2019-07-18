Ілон Маск розповів, коли чіпуватиме людський мозок

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Відомий підприємець Ілон Маск зазначив, що зовсім скоро людям вставлятимуть у мозок чіп. Зокрема, цим займатиметься його компанія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 липня, стало відомо, що Ілон Маск озвучив чергову шалену ідею. Він очікує, що у наступному році над людьми буде проведено цікавий екперимент. Так, підприємець хоче вставляти у мозок людей імплантат.
За словами Маска, його нейротехнологічний стартап, Neuralink, сподівався розпочати імплантацію пристроїв.
«Ми сподіваємося, що робота з пацієнтами розпочнеться до кінця наступного року», - зазначив він на прес-конференції.
Нагадаємо, Ілон Маск інвестував 100 мільйонів доларів США в секретну компанію з моменту її заснування у 2016 році. Про це повідомляло видання The New York Times. У команду Neuralink потрапили провідні світові неврологи. До слова, лабораторія Neuralink знаходиться в Каліфорнійському університеті в Девісі.
«Маленький чіп, розміром приблизно 4 мм на 4 мм, дозволить людям досягти симбіозу з штучним інтелетом», - наголошував Маск.
Ілон Маск також визнає, що знадобиться деякий час аби Управління з харчових продуктів і медикаментів дало добро на проведення таких операцій.
13:44: Депутат Ємець продав мерседес за «100 гривень», щоб не платити державі $15 тисяч
13:17: Названо вартість яскравого костюму першої леді України
12:14: Американський сенатор розкритикував російський додаток Face App
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