Ілон Маск розповів, коли чіпуватиме людський мозок

Аня Мартинюк 18 липня 2019, 14:17

Відомий підприємець Ілон Маск зазначив, що зовсім скоро людям вставлятимуть у мозок чіп. Зокрема, цим займатиметься його компанія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 липня, стало відомо, що Ілон Маск озвучив чергову шалену ідею. Він очікує, що у наступному році над людьми буде проведено цікавий екперимент. Так, підприємець хоче вставляти у мозок людей імплантат.

За словами Маска, його нейротехнологічний стартап, Neuralink, сподівався розпочати імплантацію пристроїв.

«Ми сподіваємося, що робота з пацієнтами розпочнеться до кінця наступного року», - зазначив він на прес-конференції.

Нагадаємо, Ілон Маск інвестував 100 мільйонів доларів США в секретну компанію з моменту її заснування у 2016 році. Про це повідомляло видання The New York Times. У команду Neuralink потрапили провідні світові неврологи. До слова, лабораторія Neuralink знаходиться в Каліфорнійському університеті в Девісі.

«Маленький чіп, розміром приблизно 4 мм на 4 мм, дозволить людям досягти симбіозу з штучним інтелетом», - наголошував Маск.

Ілон Маск також визнає, що знадобиться деякий час аби Управління з харчових продуктів і медикаментів дало добро на проведення таких операцій.