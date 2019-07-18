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Леоніда Ємеця викрили у несплаті податків. Він у 8 тисч разів зменшив вартість свого автомобіля, щоб заплатити державі 15 гривень податку.
Новину передає «Преса України».
Політик Леонід Ємець, який збирається прорватись у Раду, балотуючись по 221-ому округу в Києві, практикує ухилення від сплати податків. 39-річний політик продав автомобіль преміум-класу Mersedes-Benz CL 550 2007 року випуску за 100 гривень.
Принаймні, про це йдеться у договорі купівлі-продажу автомобіля, який був укладений ще в 2009 році. Як відомо, насправді таке авто коштувало 100 тисяч доларів. Так, ціна на транспортний засіб була умисно знижена у 8 тисяч разів.
За попередніми даними, у 2009 році за законом повинен був заплачений податок 15% від суми доходу. Однак держава податку не побачила, оскільки була реалізована шахрайська схема. Тобто замість 15 тисяч доларів Ємець віддав державі 15 гривень.
13:44: Депутат Ємець продав мерседес за «100 гривень», щоб не платити державі $15 тисяч
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