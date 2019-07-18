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Олена Зеленська вкотре продемонструвала стильне вбрання. На цей раз вона з'явилась у костюмі французького бренду. Стало відомо, скільки він коштує.
Новину передає «Преса України».
Нещодавно дружина президента України Володимира Зеленського, Олена Зеленська, вийшла у світ у червоному костюмі. Україніські журналісти одразу впізнали бренд вбрання першої леді країни. Як виявилось, вона обрала костюм від Sandro, вартість якого становить 20 тисяч гривень.
Так, піджак коштує 488 доларів США, а штани – 277 доларів.
Варто зазначити, що бренд французький. Раніше Олена Зеленська вигулювала наряди в основному українських дизайнерів. До слова, бренд Sandro натхненний марокканськими мотивами. Одяг Sandro є у таких відомих жінок, як Іванка Трамп та Кейт Міддлтон.
13:44: Депутат Ємець продав мерседес за «100 гривень», щоб не платити державі $15 тисяч
13:17: Названо вартість яскравого костюму першої леді України
12:14: Американський сенатор розкритикував російський додаток Face App
10:33: Міс Москви втекла з дитиною від старого екскороля Малайзії
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