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Названо вартість яскравого костюму першої леді України

Аня Мартинюк 18 липня 2019, 13:17
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Названо вартість яскравого костюму першої леді України

Олена Зеленська вкотре продемонструвала стильне вбрання. На цей раз вона з'явилась у костюмі французького бренду. Стало відомо, скільки він коштує.

Новину передає «Преса України».

Нещодавно дружина президента України Володимира Зеленського, Олена Зеленська, вийшла у світ у червоному костюмі. Україніські журналісти одразу впізнали бренд вбрання першої леді країни. Як виявилось, вона обрала костюм від Sandro, вартість якого становить 20 тисяч гривень.

Так, піджак коштує 488 доларів США, а штани – 277 доларів.

Варто зазначити, що бренд французький. Раніше Олена Зеленська вигулювала наряди в основному українських дизайнерів. До слова, бренд Sandro натхненний марокканськими мотивами. Одяг Sandro є у таких відомих жінок, як Іванка Трамп та Кейт Міддлтон.

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