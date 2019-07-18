Українку затравили за участь у «телемості»

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Любов Титаренко, яка взяла участь у шоу «Треба поговорити» на російському каналі, зізналась, що стикнулась з травлею збоку співвітчизників.
Новину передає «Преса України».
Українська актриса Любов Титаренко стикнулась з критикою в свою сторону. Як відомо, жінка взяла участь у телепередачі «Треба поговорити», яку транслював російський телеканал. На шоу вона прибула з портретом Тараса Шевченка.
Інтернет-спільноті не сподобався такий хід подій, в результаті у бік Титаренко посипались гнівні коментарі. Крім того, вона тепер фігурує у чорному списку сайту «Миротворець».
Нагадаємо, передачу, яка, як очікувала російська сторона, мала вийти у форматі телемосту між українським та російським каналом, вели Андрій Малахов і Марія Ситтель. Вона вийшла на малі екрани 13 липня.
В ході свого виступу актриса зробила заяву у стилі роспропаганди. Вона зазначила, що в Україні йде «громадянська війна».
«Мене дійсно засипали образами і погрозами, але вони не зможуть зрозуміти, що для мене Україна - рідна земля, золота колиска. Цькування в соцмережах непорівнянне з тією великою любов'ю, в якій я купаюся», - прокоментувала вона.
12:14: Американський сенатор розкритикував російський додаток Face App
10:33: Міс Москви втекла з дитиною від старого екскороля Малайзії
13:38: Бейонсе представила вражаючий кліп до мультфільму «Король лев» (ВІДЕО)
13:13: Кримські прикордонники пообіцяли не прискіпуватись до українських відпочивальників
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