Українку затравили за участь у «телемості»

Аня Мартинюк 18 липня 2019, 12:41

Любов Титаренко, яка взяла участь у шоу «Треба поговорити» на російському каналі, зізналась, що стикнулась з травлею збоку співвітчизників.

Новину передає «Преса України».

Українська актриса Любов Титаренко стикнулась з критикою в свою сторону. Як відомо, жінка взяла участь у телепередачі «Треба поговорити», яку транслював російський телеканал. На шоу вона прибула з портретом Тараса Шевченка.

Інтернет-спільноті не сподобався такий хід подій, в результаті у бік Титаренко посипались гнівні коментарі. Крім того, вона тепер фігурує у чорному списку сайту «Миротворець».

Нагадаємо, передачу, яка, як очікувала російська сторона, мала вийти у форматі телемосту між українським та російським каналом, вели Андрій Малахов і Марія Ситтель. Вона вийшла на малі екрани 13 липня.

В ході свого виступу актриса зробила заяву у стилі роспропаганди. Вона зазначила, що в Україні йде «громадянська війна».

«Мене дійсно засипали образами і погрозами, але вони не зможуть зрозуміти, що для мене Україна - рідна земля, золота колиска. Цькування в соцмережах непорівнянне з тією великою любов'ю, в якій я купаюся», - прокоментувала вона.