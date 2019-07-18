Американський сенатор розкритикував російський додаток Face App

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У США забили тривогу через популярний додаток Face App російського виробництва. Як зазначається, він несе загрозу нацбезпеці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 липня, стало відомо, що в США не раді появі додатку Face App, який спотворює обличчя користувачів, роблячи їх старими. Зокрема, лідер демократів в американському сенаті Чак Шумер заявив, що додаток несе загрози нацбезпеці.
В зв'язку з цим він направив листа до голів Федерального бюро розслідувань (ФБР) і Федеральної торгової комісії (FTC), закликаючи їх вжити необхідні заходи.
«FaceApp використовує штучний інтелект, щоб змінити фотографії користувачів, роблячи їх молодше або старше або вибираючи протилежну стать. Однак щоб користуватися додатком, користувачі повинні надати компанії повний і беззастережний доступ до їх особистих фотографій і даних», - йдеться у листі.
За словами сенатора, у майбутньому фото користувачів можуть бути використані без згоди людей. Крім того, він вважає, що особисті дані американців можуть бути скомпрометовані.
До слова, голлівудські знамнитості, в тому числі Кортні Кокс, уже показали, як виглядатимуть у старості.
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