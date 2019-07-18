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У Криму затримали 25-річного жителя Херсонщини

Аня Мартинюк 18 липня 2019, 11:37
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У Криму затримали 25-річного жителя Херсонщини

В анексованому Криму  було затримано українця, який хотів потрапити на півострів з підробленими документами.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, на українсько-кримському кордоні російські прикордонники, які тимчасово орудують на півострові, затримали українця. Чоловік направлявся в анексований Крим з підробленим паспортом.

Його затримали у пункті пропуску «Армянськ».  У прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії зазначили, що 25-річний чоловік хтів безперешкодно потрапити «на територію Росії».

«У ході оформлення документів 25-річного жителя Херсонської області прикордонники з'ясували, що молода людина є не тим, за кого себе видає. Херсонець навмисно змінив свої установчі дані, так як з ініціативи російських правоохоронців йому безстроково не вирішено в'їзд на територію нашої країни», - зазначили окупанти.

Наразі проти херсонця порушено кримінальну справу за статтею «перетин держкордону іноземним громадянином, в'їзд яким у РФ свідомо заборонений».

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