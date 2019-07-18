В Одесі з вікна 17 поверху випав український ведучий

Міс Москви втекла з дитиною від старого екскороля Малайзії 10:33
Бейонсе представила вражаючий кліп до мультфільму «Король лев» (ВІДЕО) 13:38
Кримські прикордонники пообіцяли не прискіпуватись до українських відпочивальників 13:13
Жириновський присвятив "кривавому пастору" Турчинову пост у соцмережі 12:36
Ліквідатор аварії на ЧАЕС вчинив самогубство після перегляду серіалу про Чорнобиль 10:54
У Миколаївській області застрелено потенційного депутата ВРУ 10:19
Портмоне - це сервіс, який дозволяє вам здійснювати платежі по-сучасному 06:46
У Київ прибула телеведуча, яка приїжджала в анексований Крим 13:22
Віктор Павлик покинув дружину та одружився на 25-річній фанатці 12:19
Заленський записав відеозвернення з американської тесли (ВІДЕО) 11:38
За 5 місяців майже дві тисячі українців стали постійними жителями США 11:01
Наомі Кемпбел розповіла, чому подорожує літаком з маскою на обличчі 10:32
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
В Одесі трагічно загинув молодий український ведучий Євген Щербаков. Він випав з вікна нещодавно придбаної квартири.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 липня, стало відомо про інцидент в одній з багатоповерхівок міста Одеса. У дворі житлового комплексу «Шоста перлина» о 7:00 було знайдено тіло 29-річного українського ведучого з Дніпра Євгена Щербакова.
Встановлено, що чоловік випав з вікна власної квартири, яка знаходиться на 17 поверсі. За словами правоохоронців, чоловік нещодавно переїхав у свою квартиру. Як трапилось, що він випав з вікна, наразі невідомо.
На місці працює слідчо-оперативна група. Як повідомлялось раніше, У Сумах школяр вистрибнув з вікна 5 поверху. Хлопець отримав погані результати ЗНО.
10:33: Міс Москви втекла з дитиною від старого екскороля Малайзії
13:38: Бейонсе представила вражаючий кліп до мультфільму «Король лев» (ВІДЕО)
13:13: Кримські прикордонники пообіцяли не прискіпуватись до українських відпочивальників
12:36: Жириновський присвятив "кривавому пастору" Турчинову пост у соцмережі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.