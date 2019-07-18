В Одесі з вікна 17 поверху випав український ведучий

Аня Мартинюк 18 липня 2019, 11:04

В Одесі трагічно загинув молодий український ведучий Євген Щербаков. Він випав з вікна нещодавно придбаної квартири.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 липня, стало відомо про інцидент в одній з багатоповерхівок міста Одеса. У дворі житлового комплексу «Шоста перлина» о 7:00 було знайдено тіло 29-річного українського ведучого з Дніпра Євгена Щербакова.

Встановлено, що чоловік випав з вікна власної квартири, яка знаходиться на 17 поверсі. За словами правоохоронців, чоловік нещодавно переїхав у свою квартиру. Як трапилось, що він випав з вікна, наразі невідомо.

На місці працює слідчо-оперативна група. Як повідомлялось раніше, У Сумах школяр вистрибнув з вікна 5 поверху. Хлопець отримав погані результати ЗНО.