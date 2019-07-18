Міс Москви втекла з дитиною від старого екскороля Малайзії

Аня Мартинюк 18 липня 2019, 10:33

За даними ЗМІ, модель з РФ Оксана Воєводіна покинула свого старшого чоловіка, султана Мухаммада V. Жінка народила дитину та разом з нею відправилась на проживання до мами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 липня, стало відомо, що росіянка Оксана Воєводіна, яка колись тримала титул Міс Москви, втекла від свого чоловіка, 50-річного султана Мухаммада V. Як відомо, пара офіційно розлучилась і тепер жінка разом зі спільною з екс-королем дитиною переховується у заміському будинку Москви. Деякі джерела відзначають, що будинок колишній дружині придбав сам султан.

За даними ЗМІ, 27-річна красуня живе разом з матір'ю. До слова, син пари народився у травні цього року. Оксана Воєводіна зазначала, що він – майбутній король.

Нагадаємо також, Воєводіна та Мухаммад V відгуляли церемонію одруження минулого року у російській столиці. Якраз на 50-річчя чоловіка. Незадовго до цього він відмовився від престолу.