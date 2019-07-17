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Порошенко боїться допиту в ГПУ – журналіст (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 17 липня 2019, 14:04
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Порошенко боїться допиту в ГПУ – журналіст (ВІДЕО)

Олександр Дубінський заявив, що Петро Порошенко переживає не найкращі часи. За його словами, він боїться, що кінець уже близько.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 липня, журналіст та кандидат в депутати Олександр Дубінський заявив, що експрезидент України Петро Порошенко дуже нервує з приводу допиту ГПУ. У своєму блозі Дубінський зазначив, що Порошенка наразі рятує лише те, що головою ГПУ поки ще є його соратник Юрій Луценко.

Дубінський додав, що як тільки за Порошенка по-справжньому візьмуться, його посадять у в’язницю, а активи продадуть.

«Гроші будуть відправлені на погашення зовнішнього боргу, який він набирав, або на виплати учасникам АТО чи пенсіонерам. Одним словом, усім тим людям, які постраждали від його роботи», - зазначив журналіст.

Тим часом політик Олександр Онищенко додав, що після парламентських виборів Порошенку треба буде різко «захворіти».

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

 

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