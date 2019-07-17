Порошенко боїться допиту в ГПУ – журналіст (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 17 липня 2019, 14:04

Олександр Дубінський заявив, що Петро Порошенко переживає не найкращі часи. За його словами, він боїться, що кінець уже близько.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 липня, журналіст та кандидат в депутати Олександр Дубінський заявив, що експрезидент України Петро Порошенко дуже нервує з приводу допиту ГПУ. У своєму блозі Дубінський зазначив, що Порошенка наразі рятує лише те, що головою ГПУ поки ще є його соратник Юрій Луценко.

Дубінський додав, що як тільки за Порошенка по-справжньому візьмуться, його посадять у в’язницю, а активи продадуть.

«Гроші будуть відправлені на погашення зовнішнього боргу, який він набирав, або на виплати учасникам АТО чи пенсіонерам. Одним словом, усім тим людям, які постраждали від його роботи», - зазначив журналіст.

Тим часом політик Олександр Онищенко додав, що після парламентських виборів Порошенку треба буде різко «захворіти».

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