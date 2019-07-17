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Бейонсе представила вражаючий кліп до мультфільму «Король лев» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 17 липня 2019, 13:38
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Бейонсе представила вражаючий кліп до мультфільму «Король лев» (ВІДЕО)

Співачка Бейонсе оприлюднила черговий кліп, який припав до душі її шанувальникам. На цей раз робота присвячена пісні до анімаційного фільму «Король лев».

Новину передає «Преса України».

Американська співачка Бейонсе поділилась новою відеороботою, присвяченою мультфільму студії Дісней «Король лев». Кліп був знятий до пісні «Spirit». Так, на відео знаменитість з’являється у 9 розкішних нарядах. Уже традиційно позаду зірки витанцьовував її колектив.

Як відомо, Бейонсе подарувала голос персонажу мультфільму «Король лев», ремейк якого уже можна побачити на широких екранах. 37-річна поп-ікона озвучила левицю Налу.

До слова, у кліпі можна побачити старшу дочку Бейонсе Блу Іві. Вона ж з’явилася з мамою на прем’єрі анімаційного мультика.

 

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