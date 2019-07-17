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За даними російських ЗМІ, прикордонники анексованого Криму пообіцяли ставитися до українців, які прибувають на півострів, як до всіх інших туристів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 липня, стало відомо, що російські прикордонники, які незаконно працюють на українсько-кримському кордоні, заявили, що вони будуть лояльними до відпочивальників з України. Це означає, що додаткових перевірок українцям проводити не будуть.
Нагадаємо, раніше перший заступник голови Наполіції В’ячеслав Аброськін заявляв, що українцям варто обрати інше місце для відпочинку. За його словами, щодня на півострів прибувають від 8 до 10 тисяч громадян України. Він додав, що більшість з них стикаються з порушенням прав людини. Зокрема, українців декілька годин тримають на кордоні.
«Необхідно відзначити, що всі пункти пропуску з російської сторони працюють в штатному режимі, жодних додаткових перевірок, що йдуть врозріз з чинним російським законодавством і міжнародними правовими актами щодо осіб, які перетинають кордон, контрольними органами не проводиться», - заявили в свою чергу кримські прикордонники.
Як повідомлялось раніше, у Криму затримали українку, яка прибула на півострів на авто з російськими номерами. У жінки був з союбою пістолет. За її словами, вона взяла його провсяк випадок.
13:38: Бейонсе представила вражаючий кліп до мультфільму «Король лев» (ВІДЕО)
13:13: Кримські прикордонники пообіцяли не прискіпуватись до українських відпочивальників
12:36: Жириновський присвятив "кривавому пастору" Турчинову пост у соцмережі
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