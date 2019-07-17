Жириновський присвятив "кривавому пастору" Турчинову пост у соцмережі

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Володимир Жириновський відреагував на слова Олександра Турчинова про те, що українські ракети можуть за короткий термін стерти з обличчя Землі Кримський міст.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 липня, російський депутат Володимир Жириновський дав відповідь екссекретарю РНБО Олександру Турчинову, якого ще називають кривавий пастор. Останній, як відомо, заявив про можливість українських крилатих ракет «Нептун» знищити Кримський міст, який з’єднує український півострів Крим та Росію.
За словами Жириновського, у разі такого ходу подій Україна припинить існувати як держава.
«Турчинов заявив, що треба підірвати Кримський міст. Можливо, знайдуться божевільні, які спробують це зробити. У такому випадку Україна припинить існування як територія, яка вважає себе державою», - зазначив Жириновський на своїй сторінці у соцмережі.
Нагадаємо, українські експерти неодноразово заявляли, що після того як Росія добудує Кримський міст, його можна буде знищити.
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