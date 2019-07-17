Діденко розповіла, коли в Україну повернеться спека

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Синоптик Наталія Діденко попередила, в яких регіонах країни пройдуть локальні грозові дощі. Вона також дала прогноз на вихідні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 липня, синоптик Наталія Діденко розповіла про зміну синоптичної картини в Україні. У соцмережі вона зазначила, що стовпчики термометрів у Києві покажуть +20+23 градусів.
«Завтра, 18 липня, також ще очікується у столиці протягом дня +21+23 градуси. Проте вже у п`ятницю температура повітря підвищиться до +23+25 градусів, а впродовж виборчих вихідних буде майже спека, +26+28 градусів. Найближчими дня у Києві ймовірний періодичний дощ, локальні грози», - розповіла вона.
Крім того, у столиці можуть спостерігатись пориві вітру до 11-13 метрів за секунду. В деяких районах Заходу та в північних областях пройдуть локальні грози. На решті території країни опадів не передбачається.
«Температура повітря 18 липня досягне вдень +21+25 градусів, у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині очікується вже +25+29 градусів», - уточнила вона.
За словами Діденко, останні дні тижня, 19, 20 та 21 липня порадують літньою спекою. Температура повітря становитиме +25+29 градусів. На Півдні, Сході та подекуди у центральних областях стовпчики термометрів покажуть +28+33 градуси.
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