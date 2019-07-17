Емілі Ратаковські заінтригувала новими фото

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28-річна Емілі Ратаковські оприлюднила фото, на яких вона позує лише у двох елементах одягу.
Новину передає «Преса України».
Відома модель Емілі Ратаковські знову продемонструвала сміливі знімки. На своїй сторінці у соцмережі вона представила серію фото, на яких показує надзвичайно струнке тіло. Уже традиційно 28-річна зірка подіуму засвітила сідниці та привідкрила груди.
Разом з Ратаковськи позував її домашній улюбленець.
«Вона змусила моє серце битися частіше», - прокоментували у Мережі.
«Головна фішка Ратаковські – її нічим не зіпсовані сідниці», - додали у коментарях.
«Спокусливіше може бути лише гола Емілі Ратаковськи», - відзначила інтернет-спільнота.
12:36: Жириновський присвятив "кривавому пастору" Турчинову пост у соцмережі
10:54: Ліквідатор аварії на ЧАЕС вчинив самогубство після перегляду серіалу про Чорнобиль
10:19: У Миколаївській області застрелено потенційного депутата ВРУ
13:22: У Київ прибула телеведуча, яка приїжджала в анексований Крим
12:19: Віктор Павлик покинув дружину та одружився на 25-річній фанатці
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