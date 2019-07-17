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Емілі Ратаковські заінтригувала новими фото

Аня Мартинюк 17 липня 2019, 11:27
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Емілі Ратаковські заінтригувала новими фото

28-річна Емілі Ратаковські оприлюднила фото, на яких вона позує лише у двох елементах одягу.

Новину передає «Преса України».

Відома модель Емілі Ратаковські знову продемонструвала сміливі знімки. На своїй сторінці у соцмережі вона представила серію фото, на яких показує надзвичайно струнке тіло. Уже традиційно 28-річна зірка подіуму засвітила сідниці та привідкрила груди.

Разом з Ратаковськи позував її домашній улюбленець.

«Вона змусила моє серце битися частіше», - прокоментували у Мережі.

«Головна фішка Ратаковські – її нічим не зіпсовані сідниці», - додали у коментарях.

«Спокусливіше може бути лише гола Емілі Ратаковськи», - відзначила інтернет-спільнота.

 

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