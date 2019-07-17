Ліквідатор аварії на ЧАЕС вчинив самогубство після перегляду серіалу про Чорнобиль

Аня Мартинюк 17 липня 2019, 10:54

Нагашібай Жусупов, ліквідатор аварії на ЧАЕС, вистрибнув з вікна будинку. Незадовго до цього він передивився серіал HBO «Чорнобиль».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 липня, стало відомо, що ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Нагашібай Жусупов з казахстанського міста Актобе вкоротив собі віку. Так, він вистрибнув з вікна п’ятого поверху. За попередніми даними, чоловік пішов на такий крок після перегляду відомого серіалу від HBO «Чорнобиль».

За даними ЗМІ, інцидент трапився в кінці червня, однак розголосу він набув лише зараз. Дочка загиблого зазначила, що її батько дивився телесеріал зі сльозами на очах, оскільки в ньому прокинулись важкі спогади.

Свій коментар з приводу трагедії дав голова громадської організації Інваліди Чорнобиля Актюбінської області Бакітжан Сатов. За його словами, Жусупов був одним з перших солдат-запасників, мобілізованих в якості ліквідаторів. Так, він працював біля палаючого реактора. Все життя він страждав від головних болей.

До слова, Жусупов багато років сподівався отримати квартиру від держави, однак безуспішно. З 1997 року він з сім’єю жив у гуртожитку, після чого їх звідти «прибрали». Тому друзі загиблого вважають, що він вчинив самогубство, оскільки відчував зневагу з боку влади.