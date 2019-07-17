У Миколаївській області застрелено потенційного депутата ВРУ

Аня Мартинюк 17 липня 2019, 10:19

Кандитат в депутати від Опблоку знайдений мертвим на підприємстві у Миколаївській області. Поліція повідомила перші деталі інциденту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 липня, стало відомо, що у Первомайську Миколаївської області було знайдено мертвим Василя Мосякина. Він балотувався у вРУ від «Опблоку». 56-річного політика застрелили.

За даними правоохоронців, чоловіка знайшли о 19:30 в боксі підприємства. Наразі поліція розглядає основну версію інциденту – самогубство. Біля його тіла знайшли мисливську рушницю. Смертельний постріл був зроблений в область грудей.

Так, уже розпочато кримінальну справу за ознаками ч.1 ст.115 КК України. Слідчі дії продовжуються.