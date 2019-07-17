Ліквідатор аварії на ЧАЕС вчинив самогубство після перегляду серіалу про Чорнобиль 10:54
У Миколаївській області застрелено потенційного депутата ВРУ 10:19
У Київ прибула телеведуча, яка приїжджала в анексований Крим 13:22
Віктор Павлик покинув дружину та одружився на 25-річній фанатці 12:19
Заленський записав відеозвернення з американської тесли (ВІДЕО) 11:38
За 5 місяців майже дві тисячі українців стали постійними жителями США 11:01
Наомі Кемпбел розповіла, чому подорожує літаком з маскою на обличчі 10:32
Инвестиции на начальном этапе строительства: как заработать, купив квартиру с котлована 05:10
Зеленський пахає, як кінь, однак який з нього політик не знаю – Притула 13:29
Міносвіти затвердило нову концепцію розвитку англійської мови 12:39
Новий тиждень в Україні стартує зі злив та помірного тепла 10:44
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Кандитат в депутати від Опблоку знайдений мертвим на підприємстві у Миколаївській області. Поліція повідомила перші деталі інциденту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 липня, стало відомо, що у Первомайську Миколаївської області було знайдено мертвим Василя Мосякина. Він балотувався у вРУ від «Опблоку». 56-річного політика застрелили.
За даними правоохоронців, чоловіка знайшли о 19:30 в боксі підприємства. Наразі поліція розглядає основну версію інциденту – самогубство. Біля його тіла знайшли мисливську рушницю. Смертельний постріл був зроблений в область грудей.
Так, уже розпочато кримінальну справу за ознаками ч.1 ст.115 КК України. Слідчі дії продовжуються.
10:54: Ліквідатор аварії на ЧАЕС вчинив самогубство після перегляду серіалу про Чорнобиль
10:19: У Миколаївській області застрелено потенційного депутата ВРУ
13:22: У Київ прибула телеведуча, яка приїжджала в анексований Крим
12:19: Віктор Павлик покинув дружину та одружився на 25-річній фанатці
11:38: Заленський записав відеозвернення з американської тесли (ВІДЕО)
11:01: За 5 місяців майже дві тисячі українців стали постійними жителями США
10:32: Наомі Кемпбел розповіла, чому подорожує літаком з маскою на обличчі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.