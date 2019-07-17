Причини та мотивація вчити дітей програмувати у школі

zmxn 16 липня 2019, 09:53

Галас навколо введення програмування для дітей в існуючі програми шкіл виникло не тільки на тлі необхідності створення групи кваліфікованих технічних фахівців для заповнення дефіцитів на ринку праці. Безумовно, відповідність рівня шкільної та вищої освіти сучасним потребам – це фундаментальний аспект, у нього глибокий сенс. І зараз процес зайшов набагато далі, а також поступово, не поспішаючи, обріс новими завданнями і цілями.

Кодування вчить кожну дитину приймати по-своєму унікальні та зважені рішення, бути незалежною, рішучою у світі, де технології повсюдні. Ця технічна навичка допомагає школярам краще відчути специфіку та суть самого цифрового світу, в якому ми живемо, і, у певному сенсі, краще підготуватися до життя в ньому.

Якщо об’єднати всі ключові вміння, компетенції та переваги, яких набувають діти у процесі вивчення кодування, можна отримати доволі великий список найактуальніших вимог до будь-якої освітньої системи. Деякі системи успішно впровадили кодування у шкільну програму, і вже мають перші позитивні результати своєї роботи.

Основні плюси вивчення кодування в школі – це:

розвиток творчих якостей;

мотивація для подальшого навчання;

відточування логіки, критичного мислення;

навички використання технологій в рамках базових шкільних дисциплін;

розвиток вміння вирішувати проблеми як самому, так і колективно;

навички співробітництва та роботи в команді;

взаємодія з ІКТ на рівні впевненого користувача;

розвиток здібностей дитини і спрямування їх в потрібне русло;

поліпшення самооцінки і почуття професіоналізму;

робота з інформацією в освітніх цілях;

формування імунітету до проблем;

самоорганізація навчання і освоєння навичок самостійного планування часу.

Що принципово важливо – сьогодні, на щастя, практично будь-який викладач може забезпечити в межах звичайної школи цими перевагами будь-яку дитину. Вони без сумнівів знадобляться їй у подальшому житті. Для цього варто лише скористатися напрочуд простими у використанні й повсюдно доступними інструментами у вигляді навчальних онлайн-платформ і додатків. Нижче - детальніше про них.

Ось деякі приклади сучасних ресурсів для цікавого викладання / навчання програмуванню в школі:

Code.org

Одна з топових навчальних платформ на сьогодні. Пропонує дітям безкоштовні курси - Code Studio. Вони є в доступі онлайн, доступні на різних пристроях. У змісті присутні навчальні семінари для вчителів, а також класи кодування, посібники для новачків, програми, ігри та інше. Ці семінари можуть бути цікаві не тільки вчителям інформатики.

Swift Playgrounds

Додаток техногіганта Apple для навчання школярів програмування. Його плюси: привабливий інтерфейс і простота у використанні. Учні можуть відслідковувати процес кодування поетапно на екрані гаджета або ПК.

Scratch і ScratchJr

Ігрова програма для навчання програмуванню: учні створюють і змінюють блоки коду, переміщують, на свій розсуд впорядковують їх. Це просто і захоплююче для молодшого школяра.

Tickle

Tickle з'явився завдяки Scratch. Завдяки цій розробці діти кодують, керують роботами LEGO, Sphero, WeDo 2.0, BB-8, Dash & Dot, The drones Airborne Cargo.

Tynker

Забавні дитячі головоломки з простими інструкціями. В процесі навчання діти створюють авторські гри і квести.

Kodable

Це гра, в ході якої учнів початкової школи, а іноді і дітей з 4 років вчать програмуванню. Додаток гнучкий, працює з будь-яким ПЗ. В ході навчання діти виконують в грі команди, «оживляючи» ігрових персонажів.

Cargo bot

Вдалий навчальний продукт від Apple у вигляді багаторівневої блокової головоломки для дітей шкільного віку. Поєднується з iPad і iPhone.

Lightbot і Lightbot Jr

Інтерактивна гра, в ній робот переміщається по «сітці». Діти програмують його так, щоб він підсвічував кожен блок необхідним кольором. Підходить як для дітей у віці від 4 до 8 років, так і для дітей старшого віку. Інтерфейс досить простий, але цікавий, змушує дитину думати і логічно мислити.

Move the Turtle

Це графічний додаток для освоєння програмування складного ігрового середовища з графікою і озвученням.

Hopscotch

Рекомендовано для дітей від 9 років. В ході навчання діти керують «будівельними» блоками, створюють гри і програми.

Robot School

Навчальна програма для дітей у віці від 7 років. R-obbie Robot в ігровій реальності потрапляє в аварію на далекій космічній планеті, а дитина сама змінює програмні інструкції так, щоб направити робота до палива, яке потрібне йому для повернення на рідну планету.

У сучасних школах навички кодування не просто важливі – вони життєво необхідні. Сучасні діти принципово відрізняються від попередніх поколінь, і тому вимагають особливого, унікального підходу. З огляду на сучасній потреби кожної країни світу в технічних спеціалістах, навчання кодування в школах – це неминучий етап і корисний досвід, який зобов'язана перейняти будь-яка система освіти. Діти, які вміють програмувати або представляють, як працює та чи інша програма, будуть на крок попереду тих, хто повністю ізольований від технічного середовища і технологій. Навички кодування – базове вміння кожного сучасного школяра, за ними майбутнє.