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Причини та мотивація вчити дітей програмувати у школі

zmxn 16 липня 2019, 09:53
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Причини та мотивація вчити дітей програмувати у школі

Галас навколо введення програмування для дітей в існуючі програми шкіл виникло не тільки на тлі необхідності створення групи кваліфікованих технічних фахівців для заповнення дефіцитів на ринку праці. Безумовно, відповідність рівня шкільної та вищої освіти сучасним потребам – це фундаментальний аспект, у нього глибокий сенс. І зараз процес зайшов набагато далі, а також поступово, не поспішаючи, обріс новими завданнями і цілями.

Кодування вчить кожну дитину приймати по-своєму унікальні та зважені рішення, бути незалежною, рішучою у світі, де технології повсюдні. Ця технічна навичка допомагає школярам краще відчути специфіку та суть самого цифрового світу, в якому ми живемо, і, у певному сенсі, краще підготуватися до життя в ньому.

Якщо об’єднати всі ключові вміння, компетенції та переваги, яких набувають діти у процесі вивчення кодування, можна отримати доволі великий список найактуальніших вимог до будь-якої освітньої системи. Деякі системи успішно впровадили кодування у шкільну програму, і вже мають перші позитивні результати своєї роботи.

Основні плюси вивчення кодування в школі – це:

  • розвиток творчих якостей;
  • мотивація для подальшого навчання;
  • відточування логіки, критичного мислення;
  • навички використання технологій в рамках базових шкільних дисциплін;
  • розвиток вміння вирішувати проблеми як самому, так і колективно;
  • навички співробітництва та роботи в команді;
  • взаємодія з ІКТ на рівні впевненого користувача;
  • розвиток здібностей дитини і спрямування їх в потрібне русло;
  • поліпшення самооцінки і почуття професіоналізму;
  • робота з інформацією в освітніх цілях;
  • формування імунітету до проблем;
  • самоорганізація навчання і освоєння навичок самостійного планування часу.

Що принципово важливо – сьогодні, на щастя, практично будь-який викладач може забезпечити в межах звичайної школи цими перевагами будь-яку дитину. Вони без сумнівів знадобляться їй у подальшому житті. Для цього варто лише скористатися напрочуд простими у використанні й повсюдно доступними інструментами у вигляді навчальних онлайн-платформ і додатків. Нижче - детальніше про них.

Ось деякі приклади сучасних ресурсів для цікавого викладання / навчання програмуванню в школі:

  1. Code.org

Одна з топових навчальних платформ на сьогодні. Пропонує дітям безкоштовні курси - Code Studio. Вони є в доступі онлайн, доступні на різних пристроях. У змісті присутні навчальні семінари для вчителів, а також класи кодування, посібники для новачків, програми, ігри та інше. Ці семінари можуть бути цікаві не тільки вчителям інформатики.

  1. Swift Playgrounds

Додаток техногіганта Apple для навчання школярів програмування. Його плюси: привабливий інтерфейс і простота у використанні. Учні можуть відслідковувати процес кодування поетапно на екрані гаджета або ПК.

  1. Scratch і ScratchJr

Ігрова програма для навчання програмуванню: учні створюють і змінюють блоки коду, переміщують, на свій розсуд впорядковують їх. Це просто і захоплююче для молодшого школяра.

  1. Tickle

Tickle з'явився завдяки Scratch. Завдяки цій розробці діти кодують, керують роботами LEGO, Sphero, WeDo 2.0, BB-8, Dash & Dot, The drones Airborne Cargo.

  1. Tynker

Забавні дитячі головоломки з простими інструкціями. В процесі навчання діти створюють авторські гри і квести.

  1. Kodable

Це гра, в ході якої учнів початкової школи, а іноді і дітей з 4 років вчать програмуванню. Додаток гнучкий, працює з будь-яким ПЗ. В ході навчання діти виконують в грі команди, «оживляючи» ігрових персонажів.

  1. Cargo bot

Вдалий навчальний продукт від Apple у вигляді багаторівневої блокової головоломки для дітей шкільного віку. Поєднується з iPad і iPhone.

  1. Lightbot і Lightbot Jr

Інтерактивна гра, в ній робот переміщається по «сітці». Діти програмують його так, щоб він підсвічував кожен блок необхідним кольором. Підходить як для дітей у віці від 4 до 8 років, так і для дітей старшого віку. Інтерфейс досить простий, але цікавий, змушує дитину думати і логічно мислити.

  1. Move the Turtle

Це графічний додаток для освоєння програмування складного ігрового середовища з графікою і озвученням.

  1. Hopscotch

Рекомендовано для дітей від 9 років. В ході навчання діти керують «будівельними» блоками, створюють гри і програми.

  1. Robot School

Навчальна програма для дітей у віці від 7 років. R-obbie Robot в ігровій реальності потрапляє в аварію на далекій космічній планеті, а дитина сама змінює програмні інструкції так, щоб направити робота до палива, яке потрібне йому для повернення на рідну планету.

У сучасних школах навички кодування не просто важливі – вони життєво необхідні. Сучасні діти принципово відрізняються від попередніх поколінь, і тому вимагають особливого, унікального підходу. З огляду на сучасній потреби кожної країни світу в технічних спеціалістах, навчання кодування в школах – це неминучий етап і корисний досвід, який зобов'язана перейняти будь-яка система освіти. Діти, які вміють програмувати або представляють, як працює та чи інша програма, будуть на крок попереду тих, хто повністю ізольований від технічного середовища і технологій. Навички кодування – базове вміння кожного сучасного школяра, за ними майбутнє.

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