Причини та мотивація вчити дітей програмувати у школі

Ліквідатор аварії на ЧАЕС вчинив самогубство після перегляду серіалу про Чорнобиль 10:54
У Миколаївській області застрелено потенційного депутата ВРУ 10:19
У Київ прибула телеведуча, яка приїжджала в анексований Крим 13:22
Віктор Павлик покинув дружину та одружився на 25-річній фанатці 12:19
Заленський записав відеозвернення з американської тесли (ВІДЕО) 11:38
За 5 місяців майже дві тисячі українців стали постійними жителями США 11:01
Наомі Кемпбел розповіла, чому подорожує літаком з маскою на обличчі 10:32
Инвестиции на начальном этапе строительства: как заработать, купив квартиру с котлована 05:10
Зеленський пахає, як кінь, однак який з нього політик не знаю – Притула 13:29
Міносвіти затвердило нову концепцію розвитку англійської мови 12:39
Новий тиждень в Україні стартує зі злив та помірного тепла 10:44
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Галас навколо введення програмування для дітей в існуючі програми шкіл виникло не тільки на тлі необхідності створення групи кваліфікованих технічних фахівців для заповнення дефіцитів на ринку праці. Безумовно, відповідність рівня шкільної та вищої освіти сучасним потребам – це фундаментальний аспект, у нього глибокий сенс. І зараз процес зайшов набагато далі, а також поступово, не поспішаючи, обріс новими завданнями і цілями.
Кодування вчить кожну дитину приймати по-своєму унікальні та зважені рішення, бути незалежною, рішучою у світі, де технології повсюдні. Ця технічна навичка допомагає школярам краще відчути специфіку та суть самого цифрового світу, в якому ми живемо, і, у певному сенсі, краще підготуватися до життя в ньому.
Якщо об’єднати всі ключові вміння, компетенції та переваги, яких набувають діти у процесі вивчення кодування, можна отримати доволі великий список найактуальніших вимог до будь-якої освітньої системи. Деякі системи успішно впровадили кодування у шкільну програму, і вже мають перші позитивні результати своєї роботи.
Основні плюси вивчення кодування в школі – це:
Що принципово важливо – сьогодні, на щастя, практично будь-який викладач може забезпечити в межах звичайної школи цими перевагами будь-яку дитину. Вони без сумнівів знадобляться їй у подальшому житті. Для цього варто лише скористатися напрочуд простими у використанні й повсюдно доступними інструментами у вигляді навчальних онлайн-платформ і додатків. Нижче - детальніше про них.
Ось деякі приклади сучасних ресурсів для цікавого викладання / навчання програмуванню в школі:
Одна з топових навчальних платформ на сьогодні. Пропонує дітям безкоштовні курси - Code Studio. Вони є в доступі онлайн, доступні на різних пристроях. У змісті присутні навчальні семінари для вчителів, а також класи кодування, посібники для новачків, програми, ігри та інше. Ці семінари можуть бути цікаві не тільки вчителям інформатики.
Додаток техногіганта Apple для навчання школярів програмування. Його плюси: привабливий інтерфейс і простота у використанні. Учні можуть відслідковувати процес кодування поетапно на екрані гаджета або ПК.
Ігрова програма для навчання програмуванню: учні створюють і змінюють блоки коду, переміщують, на свій розсуд впорядковують їх. Це просто і захоплююче для молодшого школяра.
Tickle з'явився завдяки Scratch. Завдяки цій розробці діти кодують, керують роботами LEGO, Sphero, WeDo 2.0, BB-8, Dash & Dot, The drones Airborne Cargo.
Забавні дитячі головоломки з простими інструкціями. В процесі навчання діти створюють авторські гри і квести.
Це гра, в ході якої учнів початкової школи, а іноді і дітей з 4 років вчать програмуванню. Додаток гнучкий, працює з будь-яким ПЗ. В ході навчання діти виконують в грі команди, «оживляючи» ігрових персонажів.
Вдалий навчальний продукт від Apple у вигляді багаторівневої блокової головоломки для дітей шкільного віку. Поєднується з iPad і iPhone.
Інтерактивна гра, в ній робот переміщається по «сітці». Діти програмують його так, щоб він підсвічував кожен блок необхідним кольором. Підходить як для дітей у віці від 4 до 8 років, так і для дітей старшого віку. Інтерфейс досить простий, але цікавий, змушує дитину думати і логічно мислити.
Це графічний додаток для освоєння програмування складного ігрового середовища з графікою і озвученням.
Рекомендовано для дітей від 9 років. В ході навчання діти керують «будівельними» блоками, створюють гри і програми.
Навчальна програма для дітей у віці від 7 років. R-obbie Robot в ігровій реальності потрапляє в аварію на далекій космічній планеті, а дитина сама змінює програмні інструкції так, щоб направити робота до палива, яке потрібне йому для повернення на рідну планету.
У сучасних школах навички кодування не просто важливі – вони життєво необхідні. Сучасні діти принципово відрізняються від попередніх поколінь, і тому вимагають особливого, унікального підходу. З огляду на сучасній потреби кожної країни світу в технічних спеціалістах, навчання кодування в школах – це неминучий етап і корисний досвід, який зобов'язана перейняти будь-яка система освіти. Діти, які вміють програмувати або представляють, як працює та чи інша програма, будуть на крок попереду тих, хто повністю ізольований від технічного середовища і технологій. Навички кодування – базове вміння кожного сучасного школяра, за ними майбутнє.
10:54: Ліквідатор аварії на ЧАЕС вчинив самогубство після перегляду серіалу про Чорнобиль
10:19: У Миколаївській області застрелено потенційного депутата ВРУ
13:22: У Київ прибула телеведуча, яка приїжджала в анексований Крим
12:19: Віктор Павлик покинув дружину та одружився на 25-річній фанатці
11:38: Заленський записав відеозвернення з американської тесли (ВІДЕО)
11:01: За 5 місяців майже дві тисячі українців стали постійними жителями США
10:32: Наомі Кемпбел розповіла, чому подорожує літаком з маскою на обличчі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.