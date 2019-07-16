У Київ прибула телеведуча, яка приїжджала в анексований Крим

Аня Мартинюк 16 липня 2019, 13:22

У Київ для зйомок у шоу прибула російська телеведуча, яка називала Крим російським півостровом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що у столицю України, місто Київ, приїхала російська телезірка Дана Борисова. Як відомо, вона відвідувала анексований Криму, а саме у 2017 році. Крім того, знаменитість називала півострів російським.

До Києва Борисова прибула з метою взяти участь у зйомках шоу «пацанки». Відповідну інформацію вона залишила на своїй сторінці у соцмережі.

«До речі, про зустріч з прикордонниками і митницею. Вони заходили двічі - о пів на третю ночі і о пів на сьому ранку, задавали, звичайно, питання і трохи потрясли речі. Але впустили до Києва спокійно, тихо і мирно. Так що всі сюди. Ми за мир і дружбу», - зазначила Борисова.

До слова, в Україну вона прибула на потязі.